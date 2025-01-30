Життя українців у Німеччині — все про гроші та нововведення у 2025 році

Людина тримає євро в руках. Фото: Unsplash

Німеччина продовжує залишатися популярною країною серед українців, що шукають нові можливості для життя за кордоном. Завдяки своїй економічній стабільності, інфраструктурі та високому рівню життя, вона приваблює багато емігрантів.

Про те, що варто знати українцям про життя в Німеччині у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які виплати отримують українські біженці в Німеччині у 2025 році

Уряд Німеччини переглядає умови надання соціальних виплат для українців. З 2025 року для працездатних осіб, які відмовляються від запропонованих варіантів роботи, соціальна виплата Bürgergeld буде знижена на 30% на три місяці.

Це нововведення має на меті стимулювати біженців до активного пошуку роботи та швидшої адаптації на ринку праці. Виплати для українців за віковими групами у 2025 році такі:

діти — 357 євро;

молодь до 18 років — 471 євро;

дорослі (від 18 років) — 563 євро на місяць.

Скільки коштує життя в Німеччині у 2025 році

Вартість життя в Німеччині залежить від міста. За даними Numbeo, середні витрати для однієї особи складають близько 1880 євро на місяць, а для сім'ї з чотирьох осіб — близько 5040 євро. Найдорожчі міста:

Берлін — 2180 євро. Франкфурт — до 2290 євро. Мюнхен — до 2550 євро на місяць.

Середні витрати на комунальні послуги для квартири площею 85 м² — близько 300 євро на місяць. Мобільний зв'язок обійдеться у 27 євро, а інтернет — в 46 євро. Загальна сума цих витрат становить близько 370 євро.

Ще одна важлива графа витрат будь-якої людини — це харчування. Залежно від стилю життя витрати на продукти в Німеччині можуть варіюватися:

для однієї особи — від 150 до 400 євро;

для пари — від 300 до 600 євро;

для сім'ї з чотирьох осіб — від 600 до 1000 євро.

Які додаткові витрати мають українці в Німеччині

Громадський транспорт у Німеччині доступний та зручний. Поїздка на місцевий транспорт коштує 3 євро, а місячний абонемент — 49 євро. Тариф на таксі починається від 4,50 євро, а година очікування обійдеться в 30 євро.

Медичне страхування є обов'язковим для всіх, хто проживає в Німеччині. Вартість медичного страхування для дорослого становить від 120 до 200 євро на місяць. Для студентів та осіб з високими доходами тариф може змінюватися.

Раніше ми писали, що у Німеччині викладачі та вихователі, які працюють у приватних навчальних установах, отримують нижчу заробітну плату порівняно з працівниками державних шкіл. Саме тому більшість освітян намагаються знайти роботу у державному секторі, проте для цього необхідне офіційне підтвердження їхніх дипломів.

Також ми розповідали, що починаючи з 2025 року, громадяни України змушені будуть сплачувати за в'їзд до Європейського Союзу через запровадження системи попередньої авторизації поїздок ETIAS. Це правило охоплює всіх мешканців країн, які не є членами ЄС.