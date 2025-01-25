Глобальна карта багатіїв — в яких країнах найбільше мільярдерів

Кейс з грошима. Фото: Pexels

Організація Oxfam презентувала звіт про глобальну нерівність, опублікований напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Основний висновок дослідження — найбагатші люди світу отримують максимальну вигоду під час криз, тоді як рівень бідності невпинно зростає.

Про те, в яких країнах найбільше мільярдерів, зазначається у звіті про нерівність організації Oxfam.

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Скільки нових мільярдерів з'являється щотижня

У 2024 році кількість мільярдерів зросла на 204 особи, досягнувши 2 769. Їхній сукупний капітал зріс із 13 трлн доларів у 2023 році до 15 трлн доларів у 2024-му. Згідно зі звітом Oxfam, статки мільярдерів збільшувалися втричі швидше, ніж у попередньому році. У середньому кожен із них заробляв 2 млн доларів на день, а десять найзаможніших отримували по 100 млн доларів щодоби.

Щотижня у світі з’являлися майже чотири нових мільярдери. Водночас кількість людей, які страждають від голоду, зросла на 152 млн порівняно з 2019 роком і досягла 733 млн осіб.

Яке місце за кількістю мільярдерів посідає Німеччина

Німеччина опинилася на четвертому місці за кількістю мільярдерів після США, Китаю та Індії. У 2024 році до списку німецьких мільярдерів додалося дев’ять осіб, і тепер їх налічується 130.

Сукупний капітал німецьких багатіїв зріс на 26,8 млрд доларів і становить 625,4 млрд доларів. Проте 71% цих статків у Німеччині є спадковими. Oxfam наголошує, що соціальну нерівність у країні підсилює несправедлива податкова політика.

У середньому родини середнього класу в Німеччині сплачують близько 43% податків зі своїх доходів, тоді як мультимільйонери та мільярдери — лише 25–30%. За словами експертів, такі диспропорції виникають через активне лобіювання багатіїв, які впливають на податкове законодавство.

Oxfam пропонує вирішення — запровадження глобального податку на багатство у розмірі 2%. У Німеччині це дозволить отримати від 11 до 28 млрд євро. Кошти пропонують спрямувати на боротьбу зі змінами клімату, розвиток освіти, медицини та соціального забезпечення.

Раніше ми писали, що з початку 2025 року в Німеччині знову підвищили мінімальну зарплату, що стало важливою подією для багатьох людей із низькими доходами. У 2024 році, погодинна оплата праці в країні становила 12,41 євро, але у 2025 році її збільшили до 12,82 євро за годину.

Також ми розповідали, що українцям дозволено в’їжджати до Німеччини та залишатися там без візи до 90 днів, якщо вони не мають статусу біженця. Проте існують певні правила, зокрема щодо митного контролю. Тому перед подорожжю варто ознайомитися зі списком заборонених до ввезення предметів.