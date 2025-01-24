Бункер на випадок катастрофи – що буде в укритті для мільйонерів (фото)

Бункер Aerie. Фото: SAFE

В Америці вирішили побудувати бункер для багатіїв за випадок глобальної катастрофи. Туди пускатимуть після оплати вхідного квитка вартістю 20 млн доларів. Доступ матиме лише еліта, яку забезпечать всіма можливими зручностями: від басейну та інших розваг до можливості поселитися в надбезпечній капсулі.

Деталі розповіло видання Daily Mail.

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Об’єкт під назвою Aerie побудує американська компанія SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) у Вірджинії, поблизу Білого дому. За словами директора відділу медичної підготовки SAFE Наомі Корбі, розташування ніяк не пов’язане з політичною ситуацією в США.

Вартість проєкту становить 300 млн доларів, але інвестиції швидко вдасться відбити, враховуючи ціну вхідного квитка — 20 млн доларів. Всередині можуть розміститися 625 осіб, тож загальні надходження складуть орієнтовно 12,5 млрд доларів.

Бункер стане прихистком для світової еліти на випадок глобальної катастрофи. Наприклад, він дасть шанс вижити у разі ядерної війни. Що цікаво, це не перша спроба побудувати місце під землею для особистого захисту. Кім Кардашьян, Марк Цукерберг і Том Круз раніше зізнавалися, що вклали кошти у зведення власного бункера чи заплатили за участь у подібному проєкті.

Всередині Aerie мешканців чекатиме:

мармурова підлога;

матраци з ефектом пам’яті;

медичне обслуговування на базі штучного інтелекту;

розкішні ресторани для гурманів;

критий басейн;

кімнати для внутрішньовенної терапії;

боулінг;

стіна для скелелазіння;

місця для конфіденційного ведення бізнесу та ін.

В Америці побудують бункер Aerie на випадок катастрофи. Фото: SAFE

В Америці побудують бункер Aerie на випадок катастрофи. Фото: SAFE

В Америці побудують бункер Aerie на випадок катастрофи. Фото: SAFE

В Америці побудують бункер Aerie на випадок катастрофи. Фото: SAFE

В Америці побудують бункер Aerie на випадок катастрофи. Фото: SAFE

В Америці побудують бункер Aerie на випадок катастрофи. Фото: SAFE

В Америці побудують бункер Aerie на випадок катастрофи. Фото: SAFE

В Америці побудують бункер Aerie на випадок катастрофи. Фото: SAFE

В Америці побудують бункер Aerie на випадок катастрофи. Фото: SAFE 1 / 9

Плюс можна буде скористатися додатковою капсулою з максимальним рівнем безпеки, якщо з’явиться необхідність. За словами Наомі Корбі, після відкриття бункера запровадять чотирирівневе членство. Нижчий рівень стане доступний "помірно успішним генеральним директорам", а найвищий матимуть лише обрані за спеціальними запрошеннями.

Вже у 2026 році компанія відкриє пробний доступ, аби потенційні клієнти могли відвідати приміщення та вирішити, чи купувати місце. А на повноцінний запуск проєкту доведеться чекати кілька років. Повідомляється, що SAFE вже отримала тисячі запитів від багатіїв з усього світу, тож не сумнівається в успіху свого задуму.

Нагадаємо, серед українців також є люди з мільярдними статками. Наприклад, олігарх Рінат Ахметов займає 496 місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index з розміром капіталу 6,2 млрд доларів. Також чималими багатствами володіють Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Геннадій Боголюбов.

Ми писали, яким штучний інтелект бачить кінець світу. Нейромережа згенерувала картинки зі сценами абсолютного хаосу і руйнування. У багатьох версіях причиною катастрофи є великий астероїд або інша планета, що падає прямо на Землю.