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Очима технологій — як штучний інтелект уявляє кінець світу

24 грудня 2024 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Штучний інтелект показав апокаліпсис — яким буде кінець світу
Автомобіль, порослий рослинами. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Розмови про кінець світу водночас лякають та створюють інтерес навколо себе. В кожній культурі є своє бачення апокаліпсиса, а на цю тему написано безліч книжок, знято не менше фільмів та складено багато легенд. Маючи сучасні технології та розвинені нейромережі, ми можемо розглянути деякі погляди на бачення кінця світу очима штучного інтелекту.

Сайт Новини.LIVE попросив ШІ згенерувати зображення свого бачення кінця життя на Землі.

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Штучний інтелект згенерував зображення, яке демонструє сцену абсолютного хаосу і руйнування.

Как ИИ видит конец света
Штучний інтелект показав своє бачення кінця світу. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Можна побачити місто майбутнього, яке досі не має вигляду покинутого, оскільки спостерігається освітлення у вікнах будівель. Вони, до речі, мають футуристичний вигляд, але частково зруйновані та охоплені вогнем. Небо затягують темні та важкі хмари або попіл, який утворився внаслідок руйнувань.

На зображенні домінують переважно червоний та помаранчевий кольори, які утворюються внаслідок вибухів та вогню, що охоплює весь горизонт. У небі спостерігаються струмені світла, які намагаються пробитися крізь хмари. Вони могли б символізувати надію на порятунок, але у цьому випадку лише підкреслюють трагічність картини.

На передньому плані зображено робота, який сидить розібраний серед уламків, що підкреслює, що в цей час люди отримали великі досягнення у сфері високих технологій та науки.

Головним об'єктом виступає величезний астероїд або інша планета, яка падає прямо на Землю, розриваючи атмосферу.

Сцена має деяке філософське значення, говорячи про те, що навіть найпередовіші технології не зможуть вистояти проти руйнівної сили природи або загроз з космосу.

Нагадаємо, штучний інтелект показав, якими бачить твори Тараса Шевченка. Він візуалізував тексти письменника.

Також ми писали, що штучний інтелект може "передбачати" майбутнє, але у рамках своїх здібностей. Він показав своє бачення Луганська після перемоги України.

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