Глобальне потепління — ШІ показав як може виглядати Земля

Як може виглядати місто після глобального потепління. Фото: ШІ

Про глобальне потепління говорять все частіше. Світовий клімат зазнає невідворотних змін, і це стає дедалі помітнішим. Як саме може виглядати Земля через десятки років, якщо темпи потепління залишаються такими ж високими?

На запит редакції Новини.LIVE нейромережа створила серію зображень, які показують, як виглядав би світ після глобального потепління.

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Як ШІ уявляє Землю після глобального потепління

Насправді фото, згенеровані штучним інтелектом, вражають. Одна з ілюстрацій нагадує кадр з постапокаліптичного фільму. Місто, яке раніше було розвинутим та сучасним, стало ніби покинутим. Багатоповерхівки попросту заросли травою та деревами. Серед міста простягається річка, тож вулиці тепер заповненні човнами. Земля навкруги вкрита величезними тріщинами.

Мегаполіс після глобального потепління. Фото: ШІ

За іншою версією ШІ, через збільшення рівня води деякі міста просто підуть під воду. На одному з фото видно, як від мегаполіса залишились тільки верхівки багатоповерхівок — все решта під водою.

Затоплене місто через глобальне потепління. Фото: ШІ

На місці лісів після глобального потепління, ймовірно, утворяться пустелі. Принаймні, так це бачить штучний інтелект. Регіони стануть сухими та попросту непридатними для життя.

Наслідки глобального потепління. Фото: ШІ

Можливо, колись такі фото дійсно стануть реальністю. Однак, якщо людство змінить підхід до використання ресурсів, є ймовірність, що постапокаліптичні світлини назавжди залишаться тільки в уяві штучного інтелекту.

Глобальне потепління. Фото: ШІ

Як ШІ бачить наслідки потепління. Фото: ШІ

Нагадаємо, штучний інтелект може "передбачати" майбутнє. На запит нашої редакції він згенерував фото та показав, який вигляд матиме український Луганськ після перемоги України.

Немає українця чи українки, які б не знали бодай одного твору Тараса Шевченка. Однак як їх бачить штучний інтелект?