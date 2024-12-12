Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Апокаліптичні краєвиди — ШІ показав можливі наслідки потепління arrow

Апокаліптичні краєвиди — ШІ показав можливі наслідки потепління

12 грудня 2024 23:03
Ольга Антоновська - редактор
Глобальне потепління — ШІ показав як може виглядати Земля
Як може виглядати місто після глобального потепління. Фото: ШІ
Ольга Антоновська - редактор

Про глобальне потепління говорять все частіше. Світовий клімат зазнає невідворотних змін, і це стає дедалі помітнішим. Як саме може виглядати Земля через десятки років, якщо темпи потепління залишаються такими ж високими?

На запит редакції Новини.LIVE нейромережа створила серію зображень, які показують, як виглядав би світ після глобального потепління.

Читайте також:

Як ШІ уявляє Землю після глобального потепління

Насправді фото, згенеровані штучним інтелектом, вражають. Одна з ілюстрацій нагадує кадр з постапокаліптичного фільму. Місто, яке раніше було розвинутим та сучасним, стало ніби покинутим. Багатоповерхівки попросту заросли травою та деревами. Серед міста простягається річка, тож вулиці тепер заповненні човнами. Земля навкруги вкрита величезними тріщинами.

Як виглядає Земля після глобального потепління
Мегаполіс після глобального потепління. Фото: ШІ

За іншою версією ШІ, через збільшення рівня води деякі міста просто підуть під воду. На одному з фото видно, як від мегаполіса залишились тільки верхівки багатоповерхівок — все решта під водою.

Як виглядає Земля після глобального потепління
Затоплене місто через глобальне потепління. Фото: ШІ

На місці лісів після глобального потепління, ймовірно, утворяться пустелі. Принаймні, так це бачить штучний інтелект. Регіони стануть сухими та попросту непридатними для життя.

Як виглядає Земля після глобального потепління
Наслідки глобального потепління. Фото: ШІ

Можливо, колись такі фото дійсно стануть реальністю. Однак, якщо людство змінить підхід до використання ресурсів, є ймовірність, що постапокаліптичні світлини назавжди залишаться тільки в уяві штучного інтелекту.

Як виглядає Земля після глобального потепління
Глобальне потепління. Фото: ШІ
Як виглядає Земля після глобального потепління
Як ШІ бачить наслідки потепління. Фото: ШІ

Нагадаємо, штучний інтелект може "передбачати" майбутнє. На запит нашої редакції він згенерував фото та показав, який вигляд матиме український Луганськ після перемоги України.

Немає українця чи українки, які б не знали бодай одного твору Тараса Шевченка. Однак як їх бачить штучний інтелект?

штучний інтелект потепління фото технології екологія Глобальне потепління

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК