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Апокалиптические виды — ИИ показал возможный исход потепления

12 декабря 2024 23:03
Ольга Антоновская - редактор
Глобальное потепление — ИИ показал как может выглядеть Земля
Как выглядит город после глобального потепления. Фото: ИИ
Ольга Антоновская - редактор

О глобальном потеплении говорят все чаще. Мировой климат претерпевает неотвратимые изменения и это становится все более заметным. Как именно может выглядеть Земля спустя десятки лет, если темпы потепления остаются столь же высокими?

По запросу редакции Новини.LIVE нейросеть создала серию изображений, показывающих, как выглядел бы мир после глобального потепления.

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Как ИИ представляет Землю после глобального потепления

На самом деле фото сгенерированные искусственным интеллектом поражают. Одна из иллюстраций напоминает кадр из постапокалиптического фильма. Город, который раньше был развитым и современным, стал словно брошенным. Многоэтажки просто заросли травой и деревьями. Среди города простирается река, поэтому улицы теперь заполнены лодками. Земля вокруг покрыта огромными трещинами.

Как выглядит Земля после глобального потепления
Мегаполис после глобального потепления. Фото: ИИ

По другой версии ИИ, из-за увеличения уровня воды некоторые города просто уйдут под воду. На одном из фото видно, как от мегаполиса остались только верхушки многоэтажек — все остальное под водой.

Как выглядит Земля после глобального потепления
Затопленный город из-за глобального потепления. Фото: ИИ

На месте лесов после глобального потепления, вероятно, образуются пустыни. По крайней мере, так это представляет искусственный интеллект. Некоторые регионы станут просто непригодными для жизни.

Как выглядит Земля после глобального потепления
Последствия глобального потепления. Фото: ИИ

Возможно, когда-нибудь такие фото действительно станут реальностью. Однако если человечество изменит подход к использованию ресурсов, есть вероятность, что постапокалиптические фотографии навсегда останутся только в воображении искусственного интеллекта.

Как выглядит Земля после глобального потепления
Глобальное потепление. Фото: ИИ
Как выглядит Земля после глобального потепления
Как ИИ видит последствия потепления. Фото: ИИ

Напомним, искусственный интеллект может "предсказывать" будущее. По запросу нашей редакции он сгенерировал фото и показал, как будет выглядеть украинский Луганск после победы Украины.

Нет украинца или украинки, которые бы не знали хотя бы одного произведения Тараса Шевченко. Однако как их видит искусственный интеллект?

искусственный интеллект потепление фото технологии экология Глобальное потепление

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