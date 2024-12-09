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2024 рік побив рекорд спеки — що очікувати в наступному році

9 грудня 2024 06:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через глобальне потепління 2024 рік побив рекорди температури
Дівчина рятується від спеки у фонтані. Ілюстративне фото: pexels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Цей рік, що добігає кінця, буде найспекотнішим в історії кліматичних спостережень, починаючи з 1940 року. За даними Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), надзвичайно високі температури зберігатимуться щонайменше протягом перших місяців 2025 року. 

Про це повідомляє Reuters

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Дані C3S підтверджують, що у 2024 році середня глобальна температура перевищить поріг на 1.5 градуса вище за доіндустріальний рівень (1850-1900 роки).

Екстремальні погодні явища, такі як посуха в Італії та Південній Америці, смертельні повені в Непалі, Судані та Європі, а також спека в Мексиці, Малі та Саудівській Аравії, які забрали життя тисяч людей, спостерігалися протягом усього 2024 року.

Листопад 2024 року став другим найтеплішим листопадом за всю історію спостережень після листопада 2023 року.

Вчені C3S зазначають, що глобальні температури залишаються на рекордно високому рівні та прогнозується, що така тенденція зберігатиметься протягом наступних кількох місяців.

Викиди вуглекислого газу, що є наслідком спалювання викопного палива, є основною причиною глобального потепління. Хоча багато урядів зобов'язалися досягти нульових викидів, наразі глобальні викиди CO2 досягли рекордного рівня.

Фахівці наголошують, що навіть якщо 2025 рік буде трохи прохолоднішим, ніж 2024, високі температури все ще призводитимуть до небезпечних наслідків, таких як спека, посуха, лісові пожежі та тропічні циклони.

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні протягом цього тижня, 9-15 грудня, буде вологою та вітряною. Однак температура повітря очікується з аномально високими показниками.

Також ми розповідали, якою буде погода в Україні на Різдво та Новий рік.

погода прогнози синоптик Глобальне потепління аномальна спека температура

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