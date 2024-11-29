Прогноз погоди в Україні на Різдво та Новий рік 2025 — що кажуть синоптики

Новорічна ялинка. Фото: Новини.LIVE

В Україні синоптики наразі не можуть дати точний прогноз погоди на Різдво, 25 грудня, та Новий рік, який традиційно святкують у ніч з 31 грудня на 1 січня. Попри це, уже зараз погодні умови свідчать про те, яким буде перший місяць зими та чи варто українцям чекати морозних та сніжних святкових днів.

Новини.LIVE розповість про те, якою буде погода в Україні у грудні на Різдво та Новий рік.

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Яка буде погода на Миколая 6 грудня

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що за попередніми даними, цьогоріч 6 грудня на День Святого Миколая не буде опадів. Проте, погодні умови ще можуть змінитися.

Доволі спокійним буде і початок місяця грудня. Дощів чи снігу не буде, температури будуть помірно-зимовими. Сильних морозів чи різкого потепління також не варто очікувати. Детальніший прогноз стане доступним ближче до святкових дат, адже синоптики не можуть робити прогнози на тривалу перспективу.

"Усе в межах кліматичної норми", – наголосила Наталія Птуха.

Якою буде погода впродовж грудня у 2024 році

Синоптики зазначають, що всі світові прогностичні центри сходяться на думці, що найближчими місяцями температура повітря в Європі, включно з Україною, залишатиметься аномально високою. Це зумовлено посиленням парникового ефекту та особливостями атмосферної циркуляції, які будуть характерними для цього періоду.

Погода в Дніпрі у грудні. Фото: скриншот

Прогноз на грудень 2024 року свідчить, що перший місяць зими буде теплішим, ніж грудень попереднього року, і загалом розпочнеться нетипово.

Погода у Львові у грудні. Фото: скриншот

За даними NOAA, середня температура грудня в Україні буде на 1–2 градуси вищою за норму. Найзначніші аномалії очікуються в західних областях.

Погода в Харкові на грудень. Фото: скриншот

У південних регіонах та на Закарпатті середня місячна температура залишатиметься додатною, коливаючись у межах 0...-2˚С. На північному сході країни та у високогір’ї Карпат температура може опуститися до -1...-3˚С і нижче.

Середній температурний показник грудня складе близько 0°C, а найвищий максимум прогнозується на 29 грудня, коли температура може досягти +7°C. Значної кількості опадів у грудні не передбачається.

Погода у Києві в грудні. Фото: скриншот

Зима 2024-2025 в Україні прогнозується теплою, однак можливі періоди арктичного холоду, які призведуть до короткочасного зниження температури.

Середня температура повітря цієї зими буде на кілька градусів вищою за кліматичну норму, розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.

Регіональні особливості температури

Середня температура у південних областях, на Закарпатті, півдні Кіровоградської та Дніпропетровської областей взимку становитиме від 0 до +2˚С.

На північному сході та високогір’ї Карпат очікуються найнижчі температури, які сягатимуть -3...-4˚С і навіть нижче.

Кількість опадів узимку буде в межах норми.

Таким чином, зима буде м’якшою, але з можливими періодами холодних вторгнень та традиційною кількістю опадів.

Нагадаємо, фахівці вже склали календар магнітних бур на грудень — в які дні для метеозалежних буде найбільша загроза.