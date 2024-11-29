Прогноз погоды в Украине на Рождество и Новый год 2025 — что говорят синоптики

Новогодняя елка. Фото: Новини.LIVE

В Украине синоптики не могут дать точный прогноз погоды на Рождество, 25 декабря, и Новый год, который традиционно празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. Несмотря на это, уже сейчас погодные условия свидетельствуют о том, каким будет первый месяц зимы и стоит ли ждать украинцам морозных и снежных праздничных дней.

Новини.LIVE расскажет о том, какой будет погода в Украине в декабре на Рождество и Новый год.

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Какая будет погода на Николая 6 декабря

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что, по предварительным данным, в этом году 6 декабря на День Святого Николая не будет осадков. Однако погодные условия еще могут измениться.

Довольно спокойным будет и начало декабря. Дождей или снега не будет, температуры будут умеренно зимними. Сильных морозов или резкого потепления тоже не стоит ожидать. Более подробный прогноз станет доступным ближе к праздничным датам, ведь синоптики не могут делать прогнозы на длительную перспективу.

"Все в пределах климатической нормы", — подчеркнула Наталья Птуха.

Какая будет погода в течение декабря в 2024 году

Синоптики отмечают, что все мировые прогностические центры сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы температура воздуха в Европе, включая Украину, будет оставаться аномально высокой. Это обусловлено усилением парникового эффекта и особенностями атмосферной циркуляции, характерными для этого периода.

Погода в Днепре в декабре. Фото: скриншот

Прогноз на декабрь 2024 года свидетельствует, что первый месяц зимы будет теплее декабря предыдущего года и в целом начнется нетипично.

Погода во Львове в декабре. Фото: скриншот

По данным NOAA, средняя температура декабря в Украине будет на 1–2 градуса выше нормы. Самые значительные аномалии ожидаются в западных областях.

Погода в Харькове на декабрь. Фото: скриншот

В южных регионах и Закарпатье средняя месячная температура будет оставаться положительной, колеблясь в пределах 0...-2 °C. На северо-востоке страны и высокогорье Карпат температура может опуститься до -1...-3 °C и ниже.

Средний температурный показатель декабря составит около 0 °C, а самый высокий максимум прогнозируется на 29 декабря, когда температура может достигнуть +7 °C. Значительного количества осадков в декабре не предполагается.

Погода в Киеве в декабре. Фото: скриншот

Зима 2024-2025 в Украине прогнозируется теплой, однако возможны периоды арктического холода, которые приведут к кратковременному понижению температуры.

Средняя температура воздуха этой зимой будет на несколько градусов выше климатической нормы, рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

Региональные особенности температуры

Средняя температура в южных областях, Закарпатье, юге Кировоградской и Днепропетровской областей зимой составит от 0 до +2 °C.

На северо-востоке и высокогорье Карпат ожидаются самые низкие температуры -3...-4 °C и даже ниже.

Количество осадков зимой будет в пределах нормы.

Таким образом, зима будет более мягкой, но с возможными периодами холодных вторжений и традиционным количеством осадков.

Напомним, специалисты уже составили календарь магнитных бурь на декабрь — в какие дни для метеозависимых будет самая большая угроза.