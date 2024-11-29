Коли магнітні бурі у грудні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я. Та все ж, за попередніми прогнозами, перший місяць зими буде спокійним. Знаючи дати пікової активності, ви зможете підготуватися і мінімізувати їхній вплив.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на грудень 2024 року. Дізнайтеся, які дати нестимуть найбільшу небезпеку в перший місяць зими.

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Розклад магнітних бур на грудень 2024:

1 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 2 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 3 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 4 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 5 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 6 грудня — K-індекс 4 ( М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 7 грудня — K-індекс 4 ( М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 8 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 9 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 10 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 11 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 12 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 13 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 14 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 15 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 16 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 17 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 18 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 19 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 20 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 21 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 22 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 23 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 24 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 25 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 26 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 27 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 28 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 29 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 30 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 31 грудня — K-індекс 2 (низька сонячна активність).

Слід наголосити, що це попередній прогноз фахівців, який впродовж місяця може дещо видозмінитися, адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися у будь-яку мить.

Вплив сонячних спалахів на Землю. Фото: shutterstock.com

Симптоми, які вказують на вплив магнітних бур: як розпізнати та допомогти собі

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів. Найбільше їхній вплив відчувають метеозалежні люди, ті, хто має хронічні захворювання, або перебуває під впливом стресу чи значних фізичних навантажень. Симптоми можуть з'являтися як до початку бурі, так і після її завершення.

Фахівці виділяють такі головні симптоми впливу магнітних бур:

апатія;

втома без явних причин;

тривожність;

дратівливість;

безсоння або неспокійний сон;

різкі перепади настрою;

головний біль;

запаморочення;

біль у суглобах і м’язах (особливо актуально для людей з артритом та ревматизмом);

коливання артеріального тиску (гіпертоніки й гіпотоніки є найуразливішими);

загострення хронічних захворювань: наприклад, мігрені, астми або серцево-судинні порушення.

Погане самопочуття через магнітну бурю. Фото: depositphotos.com

Як захистити себе під час магнітних бур

Дотримання здорового способу життя — ключ до зменшення впливу геомагнітних коливань. Це не лише зміцнює організм, а й допомагає легше переносити стресові періоди.

Рекомендації для збереження здоров'я:

Щоденні прогулянки: свіже повітря покращує кровообіг, нормалізує тиск та знімає стрес. Регулярний сон: спіть 7-8 годин, дотримуйтесь режиму, щоб підтримувати баланс організму. Фізична активність: навіть легкі тренування або йога зміцнюють серцево-судинну систему. Збалансоване харчування та гідратація: вживайте їжу, багату на вітаміни, і пийте достатньо води. Психологічний спокій: знайдіть час для хобі, медитації, прослуховування музики або творчих занять для зниження рівня стресу.

Людям із хронічними захворюваннями варто завжди тримати під рукою ліки, призначені лікарем, щоб вчасно реагувати на можливі загострення.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете захистити свій організм від негативного впливу магнітних бур і зберегти гарне самопочуття.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на грудень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця зими.