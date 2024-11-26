Місячний календар на грудень 2024 — коли та що краще планувати, сприятливі дні

Загадкова дівчина з Місяцем у руках. Фото: 35photo.pro

Грудень 2024 року буде дійсно унікальним періодом для кожного українця, адже на нас чекає одразу два молодих Місяця. Це явище трапляється приблизно раз на 2,5 роки. Крім того, астрологи визначили місячні дні, які здатні принести прибутки та успіх, а які можуть бути небезпечними.

Новини.LIVE підготував для Вас детальний місячний календар на грудень 2024 року, щоб перший місяць зими пройшов вдало та приніс багато радості та щастя.

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Фази Місяця у грудні 2024 року

Молодик у знаку Стрілець — 1 грудня о 9:22 за Києвом;

— 1 грудня о 9:22 за Києвом; Місяць, що зростає — з 2 по 14 грудня;

— з 2 по 14 грудня; Повня у знаку Близнюки — 15 грудня о 12:03 за Києвом;

— 15 грудня о 12:03 за Києвом; Місяць, що спадає — з 16 по 30 грудня;

— з 16 по 30 грудня; Молодик у знаку Козеріг — 3 1 грудня о 01:28 за Києвом;

— 3 1 грудня о 01:28 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця у грудні. Фото: depositphotos.com

Чому в грудні 2024 року буде два молодика

Як вже зазначалося вище, перший місяць зими 2024 року відзначиться рідкісним явищем — двома молодиками. Це пояснюється тим, що місячний цикл триває приблизно 29,5 днів, тоді як календарний місяць зазвичай має 30 або 31 день. У таких випадках Місяць встигає пройти всі свої фази та завершити цикл ще раз до кінця місяця. Саме це ми спостерігатимемо в грудні 2024 року.

Ще більшої особливості цій події надає те, що саме у ніч з 31 грудня на 1 січня українці відзначатимуть Новий рік 2025.

Молодий Місяць навпроти ялинки. Фото: google.com

Як два молодики впливають на життя

На думку астрологів, два молодики в одному місяці можуть створити певний дисбаланс. Це пов'язують зі зниженням інтуїції, що ускладнює ухвалення важливих рішень. Однак грудень 2024 року обіцяє бути винятком. Молодики цього місяця вважаються сприятливими та можуть стати ідеальним часом для нових починань і планування.

Підказка астрологів: використовуйте енергію грудневих молодиків для того, щоб закласти основу для успіху у 2025 році.

Молодий Місяць у небі. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на грудень 2024 — коли сприятливі дні

Найсприятливіші дні першого місяця зими, які підходять для будь-яких справ та починань: 1, 6, 7 грудня.

Загалом сприятливі дні у грудні: 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 число.

Нейтральні дні у грудні: 8, 16, 30 число.

Сприятливі місячні дні у грудні. Колаж: Новини.LIVE

Які дні будуть несприятливі та небезпечні у грудні 2024 року

У грудні 2024 року буде лише один небезпечний день — 15 грудня. Місяць знаходитиметься у фазі повного Місяця.

За словами астрологів, це буде період спокус, яким треба буде протистояти. Крім того, можуть загостритися хронічні захворювання та душевні розлади. Може з'явитися надмірна імпульсивність у спілкуванні, через що є ризик конфліктів та непорозумінь.

Також несприятливими днями у перший місяць зиму будуть: 2, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 26, 29 грудня.

Вплив повні на людину. Новини.LIVE

Які дні сприятливі у грудні 2024 року за різними сферами

Є дні, які сприятливі в певних сферах, хоча в інших можуть бути невдалими.

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 грудня.

Вдалі дні для будь-яких поїздок та подорожей: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 30 грудня.

Сприятливі дні для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 грудня.

Для бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи найкращими днями будуть: 2, 3, 4, 5, 9,10, 11, 12, 13, 14, 30 грудня.

Для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні ідеально підходять такі дати: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 грудня.

Для заручин та весілля сприятливими днями будуть: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 30 грудня.

Сприятливі дні для лікування, оздоровчих та косметичних процедур: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 30 грудня.

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