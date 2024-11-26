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Лунный календарь на декабрь 2024 — когда дни прибыли и успеха

26 ноября 2024 07:30
Светлана Конюшенко - Редактор
Лунный календарь на декабрь 2024 — когда лучше планировать, благоприятные дни
Загадочная девушка с Луной в руках. Фото: 35photo.pro
Светлана Конюшенко - Редактор

Декабрь 2024 года будет действительно уникальным периодом для каждого украинца, ведь нас ждут сразу две молодых Луны. Это явление случается примерно раз в 2,5 года. Кроме того, астрологи определили, какие лунные дни, способны принести прибыль и успех, а какие могут быть опасны.

Новини.LIVE подготовил для Вас подробный лунный календарь на декабрь 2024 года, чтобы первый месяц зимы прошел удачно и принес много радости и счастья.

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Фазы Луны в декабре 2024 года

  • Новолуние в знаке Стрелец 1 декабря в 9:22 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 2 по 14 декабря;
  • Полнолуние в знаке Близнецы — 15 декабря в 12:03 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 16 по 30 декабря;
  • Новолуние в знаке Козерог — 31 декабря в 01:28 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в декабре 2024 года
Фазы Луны в декабре. Фото: depositphotos.com

Почему в декабре 2024 года будет два новолуния

Как уже отмечалось выше, первый месяц зимы 2024 года ознаменуется редким явлением — двумя новолуниями. Это объясняется тем, что лунный цикл длится примерно 29,5 дней, тогда как календарный месяц обычно имеет 30 или 31 день. В таких случаях Луна успевает пройти все свои фазы и завершить цикл еще раз до конца месяца. Именно это мы будем наблюдать в декабре 2024 года.

Еще большую особенность этому событию придает то, что именно в ночь с 31 декабря на 1 января украинцы будут отмечать Новый 2025 год.

 

Почему в декабре 2024 года будет два новолуния
Молодая Луна напротив елки. Фото: google.com

Как два новолуния влияют на жизнь

По мнению астрологов, две молодые Луны в одном месяце могут создать определенный дисбаланс, что усложняет принятие важных решений. Однако декабрь 2024 года обещает быть исключением. Новолуния в этом месяце считаются благоприятными и могут стать идеальным временем для новых начинаний и планирования.

Подсказка астрологов: используйте энергию декабрьских молодых Лун для того, чтобы заложить основу для успеха в 2025 году.

 

Как два молодых человека влияют на жизнь
Молодая Луна в небе. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на декабрь 2024 — когда благоприятные дни

Самые благоприятные дни первого месяца зимы, подходящие для любых дел и начинаний: 1, 6, 7 декабря.

В общем благоприятные дни в декабре: 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 число.

Нейтральные дни в декабре: 8, 16, 30 число.

 

Лунный календарь на декабрь 2024 - когда благоприятные дни
Благоприятные лунные дни в декабре. Коллаж: Новини.LIVE

Какие дни будут неблагоприятны и опасны в декабре 2024 года

В декабре 2024 года будет только один опасный день — 15 декабря.

По словам астрологов, это будет период соблазнов, которым нужно будет противостоять. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания и душевные расстройства.

Также неблагоприятными днями в первый месяц зимы будут: 2, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 26, 29 декабря.

 

Какие дни будут неблагоприятны и опасны в декабре 2024 года
Воздействие полнолуния на человека. Новини.LIVE

Какие дни благоприятны в декабре 2024 года по разным сферам

Есть дни, которые благоприятны в определенных областях, хотя в других могут быть неудачными.

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 декабря.

Удачные дни для любых поездок и путешествий: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 30 декабря.

Благоприятные дни для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых сделок, прибыли: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 декабря.

Для бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы наилучшими днями будут: 2, 3, 4, 5, 9,10, 11, 12, 13, 14, 30 декабря.

Для свиданий, романтических встреч и признаний в любви идеально подходят следующие даты: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 декабря.

Для помолвки и свадьбы благоприятными днями будут: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 30 декабря.

Благоприятные дни для лечения, оздоровительных и косметических процедур: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 30 декабря.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака осуществят свои мечты еще до 2025 года.

Напомним, мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в декабре 2024 года.

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