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Новий рік 2025 — яка тварина стане символом та які кольори принесуть щастя

10 жовтня 2024 10:05
Світлана Конюшенко - Редактор
Чий рік 2025 — яка тварина є символом, головний колір Нового року
Дівчина прикрашає ялинку на Новий рік. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Все ближче й ближче до нас довгоочікувана подія — Новий рік 2025. Традиційно, багато українців цікавляться, яка тварина стане символом року за східним календарем та які кольори точно принесуть удачу.

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Дізнайтеся більше про символ року, головний колір, стихію та щасливі числа, у нашому матеріалі. 

Коли зустрінемо Новий рік 2025 

Як завжди українці святкуватимуть Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня. Свято припаде на ніч із вівторка на середу.

Зазвичай, 1 січня — офіційний вихідний. Проте, через дію воєнного стану всі святкові вихідні скасовано. Втім, приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи "дарувати" своїм працівникам додатковий відпочинок. 

 

Коли зустрінемо Новий рік 2025
Сім'я зустрічає Новий рік. Фото: freepik.com

Яка тварина є символом 2025 року

За східною традицією, яка вже давно прижилася в Україні, кожен рік отримує певний тваринний символ. Усього таких тварин 12 й щороку вони змінюються. 

2025 рік пройде під шостим знаком китайського зодіаку, який, як вважається, наділений мудрістю, спокоєм, інтуїцією, витривалістю та здатністю адаптуватися до будь-яких умов. 

Тож за східним китайським календарем 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. Офіційно в свої права ця тварина вступить 29 січня 2025 року (саме у цей день Новий рік святкуватимуть в Китаї) й закінчить своє правління 16 лютого 2026 року.

 

Яка тварина є символом 2025 року
Зелена змія на дереві. Фото: google.com

Яким буде 2025 рік під керівництвом Зеленої Дерев'яної Змії

Відповідно до китайської астрології, змія — символ мудрості та сили як фізичної, так і внутрішньої. 

2025 рік під керівництвом Зеленої Дерев'яної Змії обіцяє бути періодом змін, роздумів і розвитку. На нас очікуватимуть потужні трансформації, нові виклики та самопізнання. Цей рік буде вдалим для тих, хто прагне навчатися, розвивати інтуїцію та покращувати свої адаптаційні здібності.

Водночас китайська мудрість стверджує, що це буде рік довгострокових планів та стратегічних дій.

 

Яким буде 2025 рік під керівництвом Зеленої Дерев'яної Змії
Зелена дерев'яна змія. Фото: freepik.com

Яка стихія 2025 року — що вона означає 

Як відомо, в східній астрології всього п'ять стихій:

  1. Вогонь
  2. Вода
  3. Земля
  4. Дерево
  5. Метал

Головною стихією 2025 року стане Дерево. Це говорить про те, що варто чекати на успішний та плодовитий рік. 

Який колір 2025 року принесе удачу та щастя 

Щоб залучити у новому році успіх, щастя та удачу варто обирати кольори, пов'язані зі стихією Дерева. Тобто, це будуть такі кольори та їх відтінки: 

  • золотий та жовтий — головні кольори 2025 року, які є символами багатства, тепла, щастя;
  • зелений — здоров'я, процвітання та гармонія;
  • чорний — символ мудрості та глибини;
  • білий — нове життя та нові починання;
  • коричневий — стабільність та надійність.

 

Який колір 2025 року принесе удачу та щастя
Дівчина зустрічає Новий рік у золотій сукні. Фото: freepik.com

Які числа 2025 року принесуть щастя 

За китайським календарем, 2025 ріку Зеленої Дерев'яної Змії найщасливішими датами стануть 2, 8 та 9 число будь-якого місяця. 

 

 

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