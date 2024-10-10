Чей год 2025 — какое животное является символом, главный цвет Нового года

Новый год 2025 — какое животное станет символом и какие цвета принесут счастье
Все ближе и ближе к нам долгожданное событие — Новый год 2025. Традиционно многие украинцы интересуются, какое животное станет символом года по восточному календарю и какие цвета точно принесут удачу.
Узнайте больше о символе года, главном цвете, стихии и счастливых числах в нашем материале.
Когда встретим Новый год 2025
Как всегда, украинцы будут праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Праздник придется на ночь со вторника на среду.
Как правило, 1 января — официальный выходной. Однако из-за действия военного положения все праздничные выходные отменены. Впрочем, частные компании могут самостоятельно решать, "дарить" ли своим работникам дополнительный отдых.
Какое животное является символом 2025 года
По восточной традиции, которая давно прижилась в Украине, каждый год получает определенный животный символ. Всего таких животных 12 и каждый год они меняются.
2025 пройдет под шестым знаком китайского зодиака, который, как считается, наделен мудростью, спокойствием, интуицией, выносливостью и способностью адаптироваться к любым условиям.
Так, по восточному китайскому календарю 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Официально в свои права это животное вступит 29 января 2025 года (именно в этот день Новый год будут праздновать в Китае) и закончит свое правление 16 февраля 2026 года.
Каким будет 2025 год под руководством Зеленой Деревянной Змеи
Согласно китайской астрологии, змея — символ мудрости и силы как физической, так и внутренней.
2025 год под руководством Зеленой Деревянной Змеи обещает быть периодом перемен, размышлений и развития. Нас будут ожидать мощные трансформации, новые вызовы и самопознание. Этот год будет удачным для тех, кто стремится учиться, развивать интуицию и улучшать адаптационные способности.
В то же время, китайская мудрость утверждает, что это будет год долгосрочных планов и стратегических действий.
Какая стихия 2025 года — что она означает
Как известно, в восточной астрологии всего пять стихий:
- Огонь
- Вода
- Земля
- Дерево
- Металл
Главной стихией 2025 года станет Дерево. Это говорит, что стоит ожидать успешный и плодовитый год.
Какой цвет в 2025 году принесет удачу и счастье
Чтобы привлечь в новом году успех, счастье и удачу следует выбирать цвета, связанные со стихией Дерева. То есть это будут такие цвета и их оттенки:
- золотой и желтый — главные цвета 2025 года, являющиеся символами богатства, тепла, счастья;
- зеленый — здоровье, процветание и гармония;
- черный — символ мудрости и глубины;
- белый — новая жизнь и новые начинания;
- коричневый — стабильность и надежность.
Какие числа 2025 года принесут счастье
По китайскому календарю, в 2025 году Зеленой Деревянной Змеи самыми счастливыми датами станут 2, 8 и 9 число любого месяца.
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