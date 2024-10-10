Чей год 2025 — какое животное является символом, главный цвет Нового года

Девушка украшает елку на Новый год. Фото: freepik.com

Все ближе и ближе к нам долгожданное событие — Новый год 2025. Традиционно многие украинцы интересуются, какое животное станет символом года по восточному календарю и какие цвета точно принесут удачу.

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Когда встретим Новый год 2025

Как всегда, украинцы будут праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Праздник придется на ночь со вторника на среду.

Как правило, 1 января — официальный выходной. Однако из-за действия военного положения все праздничные выходные отменены. Впрочем, частные компании могут самостоятельно решать, "дарить" ли своим работникам дополнительный отдых.

Семья встречает Новый год. Фото: freepik.com

Какое животное является символом 2025 года

По восточной традиции, которая давно прижилась в Украине, каждый год получает определенный животный символ. Всего таких животных 12 и каждый год они меняются.

2025 пройдет под шестым знаком китайского зодиака, который, как считается, наделен мудростью, спокойствием, интуицией, выносливостью и способностью адаптироваться к любым условиям.

Так, по восточному китайскому календарю 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Официально в свои права это животное вступит 29 января 2025 года (именно в этот день Новый год будут праздновать в Китае) и закончит свое правление 16 февраля 2026 года.

Зеленая змея на дереве. Фото: google.com

Каким будет 2025 год под руководством Зеленой Деревянной Змеи

Согласно китайской астрологии, змея — символ мудрости и силы как физической, так и внутренней.

2025 год под руководством Зеленой Деревянной Змеи обещает быть периодом перемен, размышлений и развития. Нас будут ожидать мощные трансформации, новые вызовы и самопознание. Этот год будет удачным для тех, кто стремится учиться, развивать интуицию и улучшать адаптационные способности.

В то же время, китайская мудрость утверждает, что это будет год долгосрочных планов и стратегических действий.

Зеленая деревянная змея. Фото: freepik.com

Какая стихия 2025 года — что она означает

Как известно, в восточной астрологии всего пять стихий:

Огонь Вода Земля Дерево Металл

Главной стихией 2025 года станет Дерево. Это говорит, что стоит ожидать успешный и плодовитый год.

Какой цвет в 2025 году принесет удачу и счастье

Чтобы привлечь в новом году успех, счастье и удачу следует выбирать цвета, связанные со стихией Дерева. То есть это будут такие цвета и их оттенки:

золотой и желтый — главные цвета 2025 года, являющиеся символами богатства, тепла, счастья;

— главные цвета 2025 года, являющиеся символами богатства, тепла, счастья; зеленый — здоровье, процветание и гармония;

— здоровье, процветание и гармония; черный — символ мудрости и глубины;

— символ мудрости и глубины; белый — новая жизнь и новые начинания;

— новая жизнь и новые начинания; коричневый — стабильность и надежность.

Девушка встречает Новый год в золотом платье. Фото: freepik.com

Какие числа 2025 года принесут счастье

По китайскому календарю, в 2025 году Зеленой Деревянной Змеи самыми счастливыми датами станут 2, 8 и 9 число любого месяца.