Прогноз погоди в Україні на тиждень 9-15 грудня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні протягом цього тижня, 9-15 грудня, буде вологою та вітряною. Однак температура повітря очікується з аномально високими показниками.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У понеділок, 9 грудня, вночі місцями у західних областях, вдень також у південних та центральних регіонах пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу. У Карпатах та на Прикарпатті буде сильний мокрий сніг з дощем. На Одещині вдень очікуються сильні дощі та грози. У північних та східних областях без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, місцями в південно-західній частині пориви до 15-20 м/с; на Закарпатті — змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від -1 до +4 °С, вдень +2...+7 °С. На півдні та в Криму вночі +5...+10 °С, вдень очікується +8...+13 °С.

Погода в Україні 9 грудня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 10 грудня, по всій території буде нестійка та волога погода. Опади очікуються на заході та півночі. На півдні вдень — сильні дощі, можливі грози. В окремих регіонах країни будуть тумани. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. На Правобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі буде в межах -1...+4 °С, вдень коливатиметься від +1 до +6 °С. У південних областях та в Криму вночі +6...+11 °С, вдень +9...+14 °С, а в Карпатах близько 0 °С.

Погода в Україні 10 грудня. Фото: Meteoprog

У середу, 11 грудня, більшість регіонів України охоплять помірні опади, переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом. У західних областях буде сухо. В окремих районах очікуються тумани. Вітер змінного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С. У південних областях та Криму температура впродовж доби варіюватиметься від +7 до +12 °С, а в Карпатах буде -2…-7 °С.

Погода в Україні 11 грудня. Фото: Meteoprog

У четвер, 12 грудня, вночі в більшості регіонів очікуються дощі з переходом у мокрий сніг, а вдень опади будуть лише на сході та в Приазов'ї. На дорогах західних та північних областей можливе утворення ожеледиці. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби буде коливатися від -1 до +4 °С, на крайньому півдні місцями +5…+7 °С.

У п'ятницю, 13 грудня, буде мінлива хмарність, однак без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0...-5 °С, у Каратах -7...-12 °С. Вдень очікується -3...+2 °С.

У суботу, 14 грудня, майже по всій Україні буде сухо, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікуються мокрий сніг і дощ, місцями можливе утворення ожеледиці. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -6 °С, на сході та в Карпатах -5...-10 °С. Вдень очікується від -1 до +4 °С, на півдні — від +5 до +7 °С.

У неділю, 15 грудня, в Україні буде нестабільна погода. Очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, місцями налипання мокрого снігу, а також ожеледиця на дорогах. Вітер південний, з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -2 до +3 °С, вдень — від +1 до +6 °С, на півдні та в Криму — від +5 до +10 °С.

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