Прогноз погоди в Україні на грудень 2024 — синоптики попередили про снігопади

Чоловіки потрапили під снігопад. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У перші дні грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону. У другій декаді місяця синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Птуха, пишуть Факти.ICTV.

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За прогнозами синоптика, до 5 грудня в Україні буде переважно суха погода, місцями тумани, особливо на півночі. Температура в цей період коливатиметься від -2 °С до +3 °С вдень, а в Карпатах уночі до -6 °С. У західних і південних регіонах можливе потепління до +9 °С, на Закарпатті до +10 °С.

Прогноз погоди на 3 грудня. Фото: Ventusky

З 5 по 6 грудня зберігатиметься суха погода, але вже 8-9 числа на більшість територій країни прийдуть атмосферні фронти. Вони принесуть мокрий сніг та дощі. Температура вдень залишатиметься в межах -2 °С до +4 °С, а на півдні повітря прогріється до +8 °С.

Опади у вигляді снігу прогнозуються на 10 грудня. Фото: Ventusky

У другій декаді грудня синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів. Температура зберігатиметься близькою до норми — вдень від -2 °С до +3 °С, вночі місцями до -6 °С.

Синоптикиня зазначає, що загалом у грудні очікуються невеликі морози та короткочасні опади, які є характерними для початку зими.

Похолодання з 12 грудня. Фото: Ventusky

А кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич додає, що після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Однак його сила і тривалість поки що залишаються невизначеними.

Раніше ми повідомляли, що в Україні 1 грудня прогнозують суху погоду без опадів. Проте місцями можливі тумани та паморозь.

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