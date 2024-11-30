Прогноз погоды в Украине на декабрь 2024 — синоптики предупредили о снегопадах

Каким будет первый месяц зимы — прогноз погоды на декабрь
В первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона. Во второй декаде месяца синоптики прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха, пишут Факты.ICTV.
Какая будет погода в декабре
По прогнозам синоптика, до 5 декабря в Украине будет преимущественно сухая погода, местами туман, особенно на севере. Температура в этот период будет колебаться от -2 до +3 °С днем, а в Карпатах ночью до -6 °С. В западных и южных регионах возможно потепление до +9 °С, в Закарпатье до +10 °С.
С 5 по 6 декабря сохраняется сухая погода, но уже 8-9 числа на большинство территорий страны придут атмосферные фронты. Они принесут мокрый снег и дожди. Температура днем остается в пределах -2 °С... +4 °С, а на юге воздух прогреется до +8 °С.
Во второй декаде декабря синоптики прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов. Температура будет сохраняться близкой к норме — днем от -2 до +3 °С, ночью местами до -6 °С.
Синоптик отмечает, что в декабре ожидаются небольшие морозы и кратковременные осадки, которые характерны для начала зимы.
А кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич добавляет, что после 20 декабря прогнозируется поступление холодного арктического воздуха с северо-запада, что приведет к похолоданию. Однако его сила и продолжительность пока остаются неопределенными.
Ранее мы сообщали, что в Украине 1 декабря прогнозируется сухая погода без осадков. Тем не менее, местами возможны туманы и изморозь.
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