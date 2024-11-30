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Зима розпочнеться весняною погодою — прогноз погоди на завтра

30 листопада 2024 13:56
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 1 грудня — коли буде сніг
Дівчата на ковзанах у тумані. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у неділю, 1 грудня, прогнозують суху погоду без опадів. Проте, місцями можливі тумани та паморозь. 

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

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Карта температур по Україні на 1 грудня. Фото: скриншот

У західних областях буде хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман та паморозь. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, а вдень потеплішає  до +2...+7 °С. У Карпатах протягом доби утримуватиметься 0...-5 °С.

На півночі очікується погода без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер буде там змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме  всього -3...+2 °С, а вдень 0...+5 °С.

У центральних областях України опадів не прогнозують. Подекуди можливий тумані паморозь. Вітер там також буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, а вдень +1...+6 °С.

Погода
Температурна карта України. Фото: скриншот

У південній половині та у Криму пануватиме суха погода, без опадів. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, а вдень +3…+8 °С.

На сході України буде хмарно і без дощів. Вітер змінних напрямків помірної швидкості — 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С.

Нагадаємо, синоптики наразі не можуть спрогнозувати точну погоду на Різдво та Новий рік, проте, нинішні показники температур вже свідчать про те, яким буде грудень та чи чекати українцям на сніг та морози.

А тим часом фахівці склали календар магнітних бур на грудень — які дні будуть найбільш несприятливими для метеозалежних. 

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