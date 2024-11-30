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Зима начнется весенней погодой — прогноз погоды на завтра

30 ноября 2024 13:56
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 1 декабря - когда будет снег
Девушки на коньках в тумане. Фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в воскресенье, 1 декабря, прогнозируют сухую погоду без осадков. Тем не менее, местами возможны туманы и изморозь.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

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Карта температур по Украине на 1 декабря. Фото: скриншот

В западных областях облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман и изморозь. Ветер будет юго-восточным направлением со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, а днем потеплеет до +2...+7°С. В Карпатах в течение суток будет содержаться 0...-5°С.

На севере ожидается без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер будет там переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять всего -3...+2°С, а днем 0...+5°С.

В центральных областях Украины осадки не прогнозируются. Кое-где возможен туманный изморозь. Ветер там будет также переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, а днем +1...+6°С.

Погода
Температурная карта Украины. Фото: скриншот

В южной половине и в Крыму будет сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 °С, а днем +3…+8 °С.

На востоке Украины облачно и без дождей. Ветер переменных направлений умеренной скорости – 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, днем 0...+5°С.

Напомним, синоптики пока не могут спрогнозировать точную погоду на Рождество и Новый год, однако, нынешние показатели температур уже свидетельствуют о том, каким будет декабрь и ждать ли украинцам снег и морозы.

Между тем специалисты составили календарь магнитных бурь на декабрь — какие дни будут наиболее неблагоприятными для метеозависимых.

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