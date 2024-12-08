Прогноз погоды в Украине на неделю, 9-15 декабря

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение этой недели, 9-15 декабря, будет влажной и ветреной. Однако температура воздуха ожидается с аномально высокими показателями.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на этой неделе

В понедельник, 9 декабря, ночью местами в западных областях, днем также в южных и центральных регионах пройдут умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В Карпатах и на Прикарпатье будет сильный мокрый снег с дождем. В Одесской области днем ожидаются сильные дожди и грозы. В северных и восточных областях без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами в юго-западной части порывы до 15-20 м/с; на Закарпатье — переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4 °С, днем +2...+7 °С. На юге и в Крыму ночью +5...+10 °С, днем ожидается +8...+13 °С.

Погода в Украине 9 декабря. Фото: Meteoprog

Во вторник, 10 декабря, по всей территории будет неустойчивая и влажная погода. Осадки ожидаются на западе и севере. На юге днем — сильные дожди, возможны грозы. В отдельных регионах страны будут туманы. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. На Правобережье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах -1...+4 °С, днем будет колебаться от +1 до +6 °С. В южных областях и в Крыму ночью +6...+11 °С, днем +9...+14 °С, а в Карпатах около 0 °С.

Погода в Украине 10 декабря. Фото: Meteoprog

В среду, 11 декабря, большинство регионов Украины охватят умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. В западных областях будет сухо. В отдельных районах ожидаются туманы. Ветер переменного направления, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +2...+7 °С. В южных областях и Крыму температура в течение суток будет варьироваться от +7 до +12 °С, а в Карпатах будет -2...-7 °С.

Погода в Украине 11 декабря. Фото: Meteoprog

В четверг, 12 декабря, ночью в большинстве регионов ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, а днем осадки будут только на востоке и в Приазовье. На дорогах западных и северных областей возможно образование гололеда. Ветер северо-западный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 до +4 °С, на крайнем юге местами +5...+7 °С.

В пятницу, 13 декабря, будет переменная облачность, однако без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 °С, в Каратах -7...-12 °С. Днем ожидается -3...+2 °С.

В субботу, 14 декабря, почти по всей Украине будет сухо, лишь днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются мокрый снег и дождь, местами возможно образование гололеда. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 °С, на востоке и в Карпатах -5...-10 °С. Днем ожидается от -1 до +4 °С, на юге — от +5 до +7 °С.

В воскресенье, 15 декабря, в Украине будет нестабильная погода. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, а также гололедица на дорогах. Ветер южный, с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 °С, днем — от +1 до +6 °С, на юге и в Крыму — от +5 до +10 °С.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, какой будет погода в Украине на Рождество и Новый год.

Также синоптик Наталья Птуха сообщила, что во второй декаде декабря будет больше осадков.