Из-за глобального потепления 2024 побил рекорды температуры

Девушка спасается от жары в фонтане. Иллюстративное фото: pexels.com

Этот год, который подходит к концу, будет самым жарким в истории климатических наблюдений, начиная с 1940 года. По данным Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), очень высокие температуры будут сохраняться по меньшей мере в течение первых месяцев 2025 года.

Об этом сообщает Reuters.

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Данные C3S подтверждают, что в 2024 году средняя глобальная температура превысит порог на 1.5 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900 годы).

Экстремальные погодные явления, такие как засуха в Италии и Южной Америке, смертельные наводнения в Непале, Судане и Европе, а также жара в Мексике, Мали и Саудовской Аравии, унесшие жизни тысяч людей, наблюдались в течение всего 2024 года.

Ноябрь 2024 стал вторым самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений после ноября 2023 года.

Ученые C3S отмечают, что глобальные температуры остаются на рекордно высоком уровне и прогнозируется, что такая тенденция будет сохраняться в течение нескольких месяцев.

Выбросы углекислого газа, являющиеся следствием сжигания ископаемого топлива, являются основной причиной глобального потепления. Хотя многие правительства обязались достичь нулевых выбросов, в настоящее время глобальные выбросы CO2 достигли рекордного уровня.

Специалисты отмечают, что даже если 2025 будет немного прохладнее, чем 2024, высокие температуры все еще будут приводить к опасным последствиям, таким как жара, засуха, лесные пожары и тропические циклоны.

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