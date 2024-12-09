Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow 2024 год побил рекорд жары — чего ожидать в следующем году arrow

2024 год побил рекорд жары — чего ожидать в следующем году

9 декабря 2024 06:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Из-за глобального потепления 2024 побил рекорды температуры
Девушка спасается от жары в фонтане. Иллюстративное фото: pexels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Этот год, который подходит к концу, будет самым жарким в истории климатических наблюдений, начиная с 1940 года. По данным Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), очень высокие температуры будут сохраняться по меньшей мере в течение первых месяцев 2025 года.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Какую температуру ждать в 2025 году

Данные C3S подтверждают, что в 2024 году средняя глобальная температура превысит порог на 1.5 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900 годы).

Экстремальные погодные явления, такие как засуха в Италии и Южной Америке, смертельные наводнения в Непале, Судане и Европе, а также жара в Мексике, Мали и Саудовской Аравии, унесшие жизни тысяч людей, наблюдались в течение всего 2024 года.

Ноябрь 2024 стал вторым самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений после ноября 2023 года.

Ученые C3S отмечают, что глобальные температуры остаются на рекордно высоком уровне и прогнозируется, что такая тенденция будет сохраняться в течение нескольких месяцев.

Выбросы углекислого газа, являющиеся следствием сжигания ископаемого топлива, являются основной причиной глобального потепления. Хотя многие правительства обязались достичь нулевых выбросов, в настоящее время глобальные выбросы CO2 достигли рекордного уровня.

Специалисты отмечают, что даже если 2025 будет немного прохладнее, чем 2024, высокие температуры все еще будут приводить к опасным последствиям, таким как жара, засуха, лесные пожары и тропические циклоны.

Ранее мы сообщали, что погода в Украине в течение этой недели, 9-15 декабря, будет влажной и ветреной. Однако температура воздуха ожидается с аномально высокими показателями.

Также мы рассказывали, какая будет погода в Украине на Рождество и Новый год.

погода прогнозы синоптик Глобальное потепление аномальная жара температура

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:40 Штрафы от ТЦК – в каком случае можно избежать ответственности

07:21 Отчисленный курсант задолжал вузу средства — что решил суд

07:05 Есть условия — как в Украине отчуждают имущество во время войны

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета во время онлайн-шопинга

06:52 Мужа певицы Бейонсе обвинили в изнасиловании подростка

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:40 Алюминий можно дорого продать на лом — какая цена на 1 кг металла

06:36 Жизнь без проблем — ТОП-4 страны в мире с наименьшими налогами

06:21 2024 год побил рекорд жары — чего ожидать в следующем году

06:14 Поражение Асада является поражением Путина — аналитики ISW

06:10 В 2025-м правила выхода на пенсию изменятся — что нужно знать

07:40 Штрафы от ТЦК – в каком случае можно избежать ответственности

07:21 Отчисленный курсант задолжал вузу средства — что решил суд

07:05 Есть условия — как в Украине отчуждают имущество во время войны

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета во время онлайн-шопинга

06:52 Мужа певицы Бейонсе обвинили в изнасиловании подростка

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:40 Алюминий можно дорого продать на лом — какая цена на 1 кг металла

06:36 Жизнь без проблем — ТОП-4 страны в мире с наименьшими налогами

06:21 2024 год побил рекорд жары — чего ожидать в следующем году

06:14 Поражение Асада является поражением Путина — аналитики ISW

06:10 В 2025-м правила выхода на пенсию изменятся — что нужно знать

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие