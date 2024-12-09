ШІ ChatGTP спрогнозував, як виглядатиме Луганськ після деокупації від російських агресорів

Луганськ через 10 років — ШІ "передбачив" вигляд міста
Штучний інтелект ChatGTP звісний своєю можливістю "передбачати" майбутнє, звичайно, у рамках своїх здібностей. Цього разу на запит нашої редакції він згенерував фото та показав, який вигляд матиме український Луганськ після перемоги України.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Як ШІ уявляє собі український Луганськ
На "думку" ChatGPT, Луганськ через 10 років виглядатиме не гірше, ніж інші мегаполіси України, а за розмахом центральної площі навіть зрівняється з Києвом. На фото можна побачити високу стелу та фонтан, а також широкі проспекти.
Саме місто відзначатиметься багатоповерховими новобудовами. Проте серед них буде присутня й архітектура минулих часів, звичайно, реставрована. Широкі зелені бульвари та багато культурних споруд прикрасять центр Луганська.
Звичайно, ШІ "передбачив" і сучасний парк наповнений життям, квітами, зеленню та відпочиваючими людьми, що символізує мир і відродження міста.
Раніше ChatGTP згенерував фото та показав, який вигляд матиме Донецьк у майбутньому, після того, як ЗСУ виженуть звідти російських окупантів. ШІ намалював парки та вулиці, які зміняться після війни.
А ще ChatGTP створив фото Харкова у майбутньому. Зокрема, як виглядатиме місто, його парки та центральна площа після перемоги України.
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