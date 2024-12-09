ШІ ChatGTP спрогнозував, як виглядатиме Луганськ після деокупації від російських агресорів

Розстріляна табличка напрямку руху до Донецька та Луганська. Фото: УНІАН

Штучний інтелект ChatGTP звісний своєю можливістю "передбачати" майбутнє, звичайно, у рамках своїх здібностей. Цього разу на запит нашої редакції він згенерував фото та показав, який вигляд матиме український Луганськ після перемоги України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Як ШІ уявляє собі український Луганськ

На "думку" ChatGPT, Луганськ через 10 років виглядатиме не гірше, ніж інші мегаполіси України, а за розмахом центральної площі навіть зрівняється з Києвом. На фото можна побачити високу стелу та фонтан, а також широкі проспекти.

Центральна площа Луганська через 10 років на "думку" ШІ. Фото: Новини.LIVE

Саме місто відзначатиметься багатоповерховими новобудовами. Проте серед них буде присутня й архітектура минулих часів, звичайно, реставрована. Широкі зелені бульвари та багато культурних споруд прикрасять центр Луганська.

Центр Луганська, яким його "бачить" ШІ. Фото: Новини.LIVE

Звичайно, ШІ "передбачив" і сучасний парк наповнений життям, квітами, зеленню та відпочиваючими людьми, що символізує мир і відродження міста.

Парк в Луганську на уявлення ШІ. Фото: Новини.LIVE

Раніше ChatGTP згенерував фото та показав, який вигляд матиме Донецьк у майбутньому, після того, як ЗСУ виженуть звідти російських окупантів. ШІ намалював парки та вулиці, які зміняться після війни.

А ще ChatGTP створив фото Харкова у майбутньому. Зокрема, як виглядатиме місто, його парки та центральна площа після перемоги України.