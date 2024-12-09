ИИ ChatGTP спрогнозировал, как будет выглядеть Луганск после деоккупации от российских агрессоров

Луганск через 10 лет — ИИ "предсказал" вид города
Искусственный интеллект ChatGTP известен своей возможностью "предсказывать" будущее, конечно, в рамках своих способностей. В этот раз по запросу нашей редакции он сгенерировал фото и показал, как будет выглядеть украинский Луганск после победы Украины.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как ИИ представляет себе украинский Луганск
По мнению ChatGPT, Луганск через 10 лет будет выглядеть не хуже, чем другие мегаполисы Украины, а по размаху центральной площади даже сравнится с Киевом. На фото можно увидеть высокую стелу и фонтан, а также широкие проспекты.
Сам город будет отмечен многоэтажными новостройками. Однако среди них будет присутствовать и архитектура прошлых времен, конечно, реставрированная. Широкие зеленые бульвары и множество культурных сооружений украсят центр Луганска.
Конечно, ИИ "предсказал" и современный парк наполнен жизнью, цветами, зеленью и отдыхающими, что символизирует мир и возрождение города.
Ранее ChatGTP сгенерировал фото и показал, как будет выглядеть Донецк в будущем после того, как ВСУ выгонят оттуда российских оккупантов. ИИ нарисовал парки и улицы, которые изменятся после войны.
А еще ChatGTP создал фото Харькова в будущем. В частности, как выглядит город, его парки и центральная площадь после победы Украины.
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