ИИ ChatGTP спрогнозировал, как будет выглядеть Луганск после деоккупации от российских агрессоров

Расстрелянная табличка направления движения в Донецк и Луганск. Фото: УНИАН

Искусственный интеллект ChatGTP известен своей возможностью "предсказывать" будущее, конечно, в рамках своих способностей. В этот раз по запросу нашей редакции он сгенерировал фото и показал, как будет выглядеть украинский Луганск после победы Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как ИИ представляет себе украинский Луганск

По мнению ChatGPT, Луганск через 10 лет будет выглядеть не хуже, чем другие мегаполисы Украины, а по размаху центральной площади даже сравнится с Киевом. На фото можно увидеть высокую стелу и фонтан, а также широкие проспекты.

Центральная площадь Луганска через 10 лет по "мнению" ИИ. Фото: Новини.LIVE

Сам город будет отмечен многоэтажными новостройками. Однако среди них будет присутствовать и архитектура прошлых времен, конечно, реставрированная. Широкие зеленые бульвары и множество культурных сооружений украсят центр Луганска.

Центр Луганска, каким его "видит" ИИ. Фото: Новини.LIVE

Конечно, ИИ "предсказал" и современный парк наполнен жизнью, цветами, зеленью и отдыхающими, что символизирует мир и возрождение города.

Парк в Луганске по представлению ИИ. Фото: Новини.LIVE

Ранее ChatGTP сгенерировал фото и показал, как будет выглядеть Донецк в будущем после того, как ВСУ выгонят оттуда российских оккупантов. ИИ нарисовал парки и улицы, которые изменятся после войны.

А еще ChatGTP создал фото Харькова в будущем. В частности, как выглядит город, его парки и центральная площадь после победы Украины.