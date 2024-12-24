Искусственный интеллект показал апокалипсис — каким будет конец света

Автомобиль, поросший растениями. Фото: Unsplash

Разговоры о конце света одновременно пугают и создают интерес вокруг себя. В каждой культуре есть свое видение апокалипсиса, а на эту тему написано множество книг, снято не меньше фильмов и сложено много легенд. Имея современные технологии и развитые нейросети, мы можем рассмотреть некоторые взгляды на видение конца света глазами искусственного интеллекта.

Сайт Новини.LIVE попросил ИИ сгенерировать изображение своего видения конца жизни на Земле.

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Искусственный интеллект сгенерировал изображение, демонстрирующее сцену абсолютного хаоса и разрушения.

Искусственный интеллект показал свое видение конца света. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Можно увидеть город будущего, который до сих пор не выглядит заброшенным, поскольку наблюдается освещение в окнах зданий. Они, кстати, выглядят футуристически, но частично разрушены и охвачены огнем. Небо затягивают темные и тяжелые облака или пепел, образовавшийся в результате разрушений.

На изображении доминируют преимущественно красный и оранжевый цвета, которые образуются в результате взрывов и огня, охватывающего весь горизонт. В небе наблюдаются струи света, пытающиеся пробиться сквозь облака. Они могли бы символизировать надежду на спасение, но в этом случае лишь подчеркивают трагичность картины.

На переднем плане изображен робот, сидящий разобранный среди обломков, подчеркивая, что в это время люди получили большие достижения в сфере высоких технологий и науки.

Главным объектом выступает огромный астероид или другая планета, падающая прямо на Землю, разрывая атмосферу.

Сцена имеет некоторое философское значение, говоря о том, что даже самые передовые технологии не могут выстоять против разрушительной силы природы или угроз из космоса.

Напомним, искусственный интеллект показал, какими видит произведения Тараса Шевченко. Он визуализировал тексты писателя.

Также мы писали, что искусственный интеллект может "предсказывать" будущее, но в рамках своих способностей. Он показал свое видение Луганска после победы Украины.