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Капітал багатіїв досяг 10 трлн доларів — хто заробив найбільше

2 січня 2025 10:23
Єлизавета Супівська - редактор
Найбагатші люди світу 2024 року – хто заробив найбільше та скільки
Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Х/Elon Musk
Єлизавета Супівська - редактор

Статки світових мільярдерів різко зросли у 2024 році. Бізнесмени зі списку 500 найбагатших людей, серед яких Ілон Маск, змогли досягти результату в 10 трлн доларів загального капіталу. А вісім технологічних компаній заробили понад 600 млрд доларів, що становить 43% від приросту на 1,5 трлн доларів.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

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Серед щасливчиків опинилися Ілон Маск, Марк Цукерберг і Дженсен Хуанг (співзасновник NVIDIA), які допомогли досягти загальної чистої вартості активів у 10 трлн доларів. Завдяки нестримному зростанню акцій технологічних компаній помножилися статки Ларрі Еллісона (Oracle), Джеффа Безоса (Amazon), Майкла Делла (Dell) та співзасновників Google Ларрі Пейджа і Сергія Бріна.

Приріст капіталу серед 500 найбагатших людей світу, які відстежує Bloomberg Billionaires Index, у 2024 році досяг 1,5 трлн доларів, причому майже половину (43%) заробила вісімка технологічних титанів. Багато в чому допоміг фондовий ринок, який перевершив очікування за результатами минулого року — індекс S&P 500 зріс на 24%.

Капітал багатіїв досяг 10 трлн доларів — хто заробив найбільше - фото 1
Динаміка індексу S&P 500 за 2024 рік. Фото: скриншот

Якщо вірити рейтингу Forbes, який відстежує статки багатіїв у режимі реального часу, то беззаперечним лідером 2024 року є Ілон Маск. Завдяки перемозі Дональда Трампа на виборах у США Маск збільшив власний капітал до безпрецедентних 442,1 млрд доларів, тоді як станом на початок 2024-го сума дорівнювала майже 230 млрд доларів.

Розрив із другим місцем у рейтингу становить 237 млрд доларів, що стало найбільшим результатом за всю історію існування списку найбагатших людей світу. В десятці Forbes опинилися:

  • Ілон Маск — 421,2 млрд доларів;
  • Джефф Безос — 233,5 млрд доларів;
  • Ларрі Еллісон — 209,7 млрд доларів;
  • Марк Цукерберг — 202,5 млрд доларів;
  • Бернар Арно — 168,4 млрд доларів;
  • Ларрі Пейдж — 156 млрд доларів;
  • Сергій Брін — 149 млрд доларів;
  • Воррен Баффет — 141,7 млрд доларів;
  • Стів Балмер — 124,3 млрд доларів;
  • Дженсен Хуанг — 117, 2 млрд доларів.

"Невдахами" у 2024 році охрестили Бернара Арно та інших французьких мільярдерів у сфері розкоші. Вони зазнали великих фінансових втрат через уповільнення продажів, особливо на ключовому китайському ринку. Також не пощастило Коліну Хуангу — засновнику Pinduoduo та бренду Temu. Рік для нього завершився падінням статків на 18 млрд доларів.

Нагадаємо, європейські фондові ринки завершили 2024 рік у мінусі. Найбільше втратили акції технологічного сектору та виробників промислових товарів. Одна з причин падіння — підвищення дохідності державних облігацій, що змусило інвесторів відмовитися від частини акцій наприкінці року.

Також ми писали, що акції деяких південнокорейських компаній різко впали наприкінці грудня, після виходу другого сезону культового серіалу "Гра в кальмара" від Netflix. Обвалилися Artist United Inc., Artist Untited, Wysiwyg Studioc Co. та Dexter Studios Co.

рейтинг Forbes Ілон Маск гроші багатство бізнес

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