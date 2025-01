Самые богатые люди мира 2024 – кто заработал больше всего и сколько

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Х/Элон Муск

Состояние мировых миллиардеров резко выросло в 2024 году. Бизнесмены из списка 500 самых богатых людей, среди которых Илон Маск, смогли добиться результата в 10 трлн долларов общего капитала. А восемь технологических компаний заработали более 600 млрд долларов, что составляет 43% от прироста на 1,5 трлн долларов.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Читайте также:

Кто больше всего заработал в 2024 году

Среди счастливчиков оказались Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг (соучредитель NVIDIA), которые помогли достичь общей чистой стоимости активов в 10 трлн долларов. Благодаря безудержному росту акций технологических компаний умножилось состояние Ларри Эллисона (Oracle), Джеффа Безоса (Amazon), Майкла Делла (Dell) и соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина.

Прирост капитала среди 500 самых богатых людей мира, отслеживаемых Bloomberg Billionaires Index, в 2024 году достиг 1,5 трлн долларов, причем почти половину (43%) заработала восьмерка технологических титанов. Во многом помог фондовый рынок, превзошедший ожидания по результатам прошлого года — индекс S&P 500 вырос на 24%.

Динамика индекса S&P 500 за 2024 год. Фото: скриншот

Если верить рейтингу Forbes, который отслеживает состояние богачей в режиме реального времени, то безоговорочным лидером 2024 года является Илон Маск. Благодаря победе Дональда Трампа на выборах в США Маск увеличил собственный капитал до беспрецедентных 442,1 млрд долларов, тогда как по состоянию на начало 2024-го сумма была равна почти 230 млрд долларов.

Разрыв со вторым местом в рейтинге составляет 237 млрд долларов, что стало самым большим результатом за всю историю существования списка богатейших людей мира. В десятке Forbes оказались:

Илон Маск — 421,2 млрд долларов;

Джефф Безос — 233,5 млрд долларов;

Ларри Эллисон — 209,7 млрд долларов;

Марк Цукерберг — 202,5 млрд долларов;

Бернар Арно — 168,4 млрд долларов;

Ларри Пейдж — 156 млрд долларов;

Сергей Брин — 149 млрд долларов;

Уоррен Баффет — 141,7 млрд долларов;

Стив Балмер — 124,3 млрд долларов;

Дженсен Хуанг — 117,2 млрд долларов.

"Неудачниками" в 2024 году окрестили Бернара Арно и других французских миллиардеров в сфере роскоши. Они понесли большие финансовые потери из-за замедления продаж, особенно на ключевом китайском рынке. Также не повезло Колину Хуангу — основателю Pinduoduo и бренда Temu. Год для него завершился падением состояния на 18 млрд долларов.

Напомним, европейские фондовые рынки завершили 2024 год в минусе. Больше всего потеряли акции технологического сектора и производителей промышленных товаров. Одна из причин падения — рост доходности государственных облигаций, что заставило инвесторов отказаться от части акций в конце года.

Также мы писали, что акции некоторых южнокорейских компаний резко упали в конце декабря после выхода второго сезона культового сериала "Игра в кальмара" от Netflix. Обрушились Artist United Inc., Artist Untited, Wysiwyg Studioc Co. и Dexter Studios Co.