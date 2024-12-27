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Акції корейських компаній впали через "Гру в кальмара" — причина

27 грудня 2024 12:24
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Другий сезон "Гри в кальмара" обвалив акції корейських компаній — у чому причина
Кадр з серіалу "Гра в кальмара". Фото: скриншот
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Другий сезон серіалу "Гра в кальмара" від Netflix дебютував не зовсім ідеально. Новинка спричинила різке падіння акцій південнокорейських компаній у п'ятницю, 27 грудня.

Про це пише Bloomberg.

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Artist United Inc. втратила щоденний ліміт у 30%. Вона є маркетинговою фірмою та дистриб'ютором фільмів, в якій головний актор "Гри в кальмара" Лі Чон Чже є найбільшим акціонером. Інший інвестор Artist Untited, Wysiwyg Studioc Co., впав на 25%, а Dexter Studios Co, корейський партнер Netflix, впав на 24%.

Акции корейских компаний потеряли на дебюте второго сезона "Игры в кальмара"
Акції корейських компаній втратили в ціні на дебюті другого сезону "Гри в кальмара". Фото: Bloomberg

Корейський трилер про виживання мав величезний світовий успіх, коли його прем`єра відбулася у 2021 році, викликавши мітинги на місцевих біржах розважальних компаній через очікування прибутку Netflix від нових хітів. Перший сезон став першим іншомовним серіалом, який був номінований на премію "Еммі" як найкраща драма. Крім того, він очолив список найпопулярніших серіалів американського потокового телебачення на всіх континентах.

Другий сезон антиутопічної драми, від якого були великі очікування, вийшов 26 грудня. Попри те, що деякі помітні рецензії були не дуже позитивними, на Rotten Tomatoes серіал отримав схвалення 85% критиків і 65% глядачів.

Нагадаємо, какао може стати товаром з найбільшим приростом у 2024 році. Зростання ціни на інгредієнт шоколаду випередило біткоїн та фондовий ринок США.

Також ми писали, що впродовж року інвестори спостерігали на зниження попиту на товари розкоші в Китаї. Але після численних економічних стимулів, запроваджених країною, акції європейських компаній сягнули найкращих результатів з лютого 2024 року.

серіал інвестиції Netflix фондовий ринок акції

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