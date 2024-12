Другий сезон "Гри в кальмара" обвалив акції корейських компаній — у чому причина

Кадр з серіалу "Гра в кальмара". Фото: скриншот

Другий сезон серіалу "Гра в кальмара" від Netflix дебютував не зовсім ідеально. Новинка спричинила різке падіння акцій південнокорейських компаній у п'ятницю, 27 грудня.

Акції яких компаній обвалилися

Artist United Inc. втратила щоденний ліміт у 30%. Вона є маркетинговою фірмою та дистриб'ютором фільмів, в якій головний актор "Гри в кальмара" Лі Чон Чже є найбільшим акціонером. Інший інвестор Artist Untited, Wysiwyg Studioc Co., впав на 25%, а Dexter Studios Co, корейський партнер Netflix, впав на 24%.

Акції корейських компаній втратили в ціні на дебюті другого сезону "Гри в кальмара". Фото: Bloomberg

Корейський трилер про виживання мав величезний світовий успіх, коли його прем`єра відбулася у 2021 році, викликавши мітинги на місцевих біржах розважальних компаній через очікування прибутку Netflix від нових хітів. Перший сезон став першим іншомовним серіалом, який був номінований на премію "Еммі" як найкраща драма. Крім того, він очолив список найпопулярніших серіалів американського потокового телебачення на всіх континентах.

Другий сезон антиутопічної драми, від якого були великі очікування, вийшов 26 грудня. Попри те, що деякі помітні рецензії були не дуже позитивними, на Rotten Tomatoes серіал отримав схвалення 85% критиків і 65% глядачів.

