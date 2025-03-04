Умови для українців у США після сварки Зеленського і Трампа — чи скасують допомогу біженцям і які є альтернативи

Прихильники України на демонстрації в США. Фото: Unsplash

Криза у відносинах між США та Україною посилюється, і, ймовірно, призведе до серйозних наслідків як для країни, так і для її громадян. Йдеться не лише про можливі наслідки припинення постачання американської зброї та долю "ресурсної" угоди, а й про значні зміни в програмах підтримки українців.



Новини.LIVE розбиралися, як погіршення дипломатичних відносин між країнами вплине на наших громадян в еміграції, і чи варто українцям дивитися в бік Канади або обрати для життя країну ЄС.

Чи скасує Трамп пільги для українських біженців у США

На тлі погіршення відносин між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникають побоювання, що США можуть переглянути програми підтримки для українських біженців. І хоча поки що офіційних заяв про скасування гуманітарної допомоги немає, українці, які мешкають у США, у тематичних групах у соцмережах уже обмінюються контактами міграційних адвокатів та юристів на випадок, якщо дію програм буде зупинено.

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Водночас як запевнили Новини.LIVE у компанії з імміграції Migrator, станом на сьогодні, подібної інформації від офіційних джерел не надходило.

"Поки що в нас немає такої інформації. Для біженців, які вже прибули до США за програмою U4U, продовжують діяти надані раніше пільги і статус. Крім того, на початку року адміністрація Байдена продовжила програму тимчасового захисту для біженців з України до жовтня 2026 року, що забезпечує їм захист від депортації та дозвіл на роботу в країні щонайменше на цей термін", — сказали нам у компанії.

Які виплати та пільги отримують українці в США

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну США прийняли десятки тисяч українців у рамках програми Uniting for Ukraine (U4U), що давала змогу біженцям з України тимчасово в'їжджати до США за наявності у них фінансових спонсорів.

Біженці мають можливість отримати тимчасовий гуманітарний статус (пароль), що дає право на роботу, медичну страховку Medicaid, а також фінансову допомогу через програми TANF і SNAP (продовольчі талони). Також багато хто отримав разову допомогу в розмірі 1 тис. дол. і доступ до різних благодійних програм.

Але з середини лютого цього року схвалення заявок на в'їзд іммігрантів до США було зупинено. Це стосується і програми U4U, на підставі якої багато українських біженців оселилися в США. Дані про кількість українців, які прибули до США з початку війни, варіюються, але за деякими оцінками, їхня кількість перевищує 270 тисяч осіб.

Зміна правил істотно вплинула на життя тисяч людей, зокрема, тепер громадяни України можуть в'їжджати в США виключно на загальних підставах. Інакше кажучи, щоб офіційно мігрувати до США українцю потрібно виграти "Зелену карту", отримати роботу, відкрити бізнес, мати найближчих родичів у США або отримати політичний притулок.

Альтернатива США — Канада або ЄС

Після змін в імміграційній політиці США багато хто розглядає Канаду як альтернативний варіант для переїзду. Раніше в рамках програми CUAET українці могли отримати візу на три роки з правом на роботу і безкоштовне медичне обслуговування.

Однак прийом заявок за програмою завершився 15 липня 2023 року. Наразі скористатися цією візою можуть тільки ті, хто встиг подати заяву до зазначеної дати, водночас канадська влада подовжила терміни подання документів для них до 31 березня 2025 року.

Для нових заявників залишаються доступними тільки стандартні імміграційні програми, які вимагають сплати зборів і дотримання загальних вимог.

Крім того, як зазначає операційний директор міграційної компанії Polar Bear Immigration Гліб Кобець, процес отримання дозволу може зайняти тривалий час. "Навіть якщо ви подали документи на імміграційну програму, очікування рішення може зайняти 2-3 роки", — повідомив Кобець.

До того ж за його словами, уряд Канади зараз сильно знижує квоти на видачу статусу ПМП.

"Конкуренція посилюється. Особливо сильно зменшилася кількість квот на видачу провінційних номінацій. Також не варто забувати, що 2025 року в Канаді відбудуться парламентські вибори, внаслідок чого до влади може прийти новий уряд. І він може продовжити скорочення квот і посилення імміграційних правил, особливо для тимчасових резидентів. Перед Канадою зараз стоїть завдання скоротити кількість тимчасових мігрантів", — сказав Кобець.

За таких умов, одним із найдоступніших варіантів імміграції для українців залишається ЄС, де українцям поки що надають статус тимчасового захисту з можливістю працювати і навіть виплачують допомогу.

Ціни на житло — де дешевше

Ціни на оренду житла в Канаді не маленькі та співставні зі США, особливо у великих містах. Наприклад, у Нью-Йорку, найбільшому мегаполісі, оренда однокімнатної квартири в центрі міста може становити 3000 дол. на місяць, що робить столицю одним із найдорожчих міст країни.

Однак в інших великих містах ціни можуть бути значно нижчими. У Чикаго, наприклад, оренда однокімнатної квартири в середньому становить близько 1800 дол. на місяць, а в Х'юстоні — 1500 дол. У Каліфорнії, де вартість життя завжди була високою, оренда житла також далеко не найдоступніша. У таких містах, як Лос-Анджелес або Сан-Франциско, однокімнатна квартира в центрі може коштувати від 2500 до 3500 дол. на місяць. Однак у менш популярних містах, наприклад, у Сент-Луїсі або Талсі, орендувати житло можна за 900 — 1200 дол. на місяць.

У великих та економічно розвинених містах, таких як Бостон, Вашингтон або Маямі, оренда житла буде дорожчою, ніж у маленьких містах або сільській місцевості, де ставка оренди може становити 800 — 1200 дол. на місяць.

У Канаді ціни на оренду житла у великих містах також залишаються високими. Наприклад, у Торонто оренда однокімнатної квартири в середньому становить 2200 дол. на місяць, а у Ванкувері ця сума зростає до 2500 дол. на місяць.

Торонто і Ванкувер — найбільші та найдорожчі міста Канади, де вартість житла на оренду продовжує зростати, що ускладнює доступ до житла для людей із середніми доходами. Зате в цих містах зосереджена велика кількість робочих місць. При цьому в Монреалі або Калгарі оренда житла може бути значно дешевшою. Середня ціна оренди однокімнатної квартири в Монреалі становить близько 1300 дол. на місяць, а в Калгарі — 1500 дол. на місяць. Ці міста пропонують відносно доступне житло, як порівняти з Торонто чи Ванкувером, і водночас зберігають високий рівень життя та розвинену інфраструктуру.

Як і в США, в Канаді оренда в невеликих містах і сільській місцевості буде дешевшою, але при цьому доступність робочих місць може бути обмежена. Наприклад, у Саскатуні оренда однокімнатної квартири може становити всього 700-900 дол. на місяць, але таких міст не так багато.

У країнах ЄС розкид цін на житло ще більший. Наприклад, у Лондоні оренда однокімнатної квартири в центрі коштує близько 2310 дол., у Дубліні — 1952 дол., а в Люксембурзі — 1819 дол. Однак у таких містах, як Будапешт (583 дол.), Варшава (970 дол.) або Прага (1200 дол.), житло доступніше. Оренда у східноєвропейських столицях, наприклад у Софії чи Бухаресті, рідко перевищує 500 дол.

Зарплати в США, Канаді та ЄС — де заробляють більше

Коли йдеться про зарплати, США, Канада та країни Європейського Союзу різняться дуже сильно. У США мінімальна погодинна ставка на федеральному рівні становить 7,25 дол. на годину, що є найнижчою нормою. Однак багато штатів, такі як Каліфорнія, Вашингтон і Нью-Йорк, встановили свої мінімальні ставки, які є значно вищими. У Каліфорнії, наприклад, мінімальна ставка сягає 15 дол. на годину, що набагато більше, ніж федеральний мінімум.

У Канаді мінімальна погодинна ставка також варіюється по провінціях і становить у середньому від 15 до 16 дол. на годину. У великих провінціях, таких як Онтаріо і Британська Колумбія, мінімальні ставки вищі.

У ЄС розкид ще більший. У країнах з більш розвиненими економіками, таких як Німеччина або Франція, мінімальна погодинна оплата становить близько 10-12 євро на годину. У той час як у країнах Східної Європи, наприклад у Болгарії, ставка мінімальної зарплати становить лише 3,61 євро на годину, а в Польщі чи Румунії — близько 4-6 євро на годину. Найбільша мінімальна ставка спостерігається в Люксембурзі, де вона сягає 13,51 євро на годину.

Коли йдеться про середню заробітну плату, відмінності стають ще яскравішими. У США середній річний дохід становить близько 54000 дол., що еквівалентно приблизно 4500 дол. на місяць. Звичайно, залежно від штату та професії, ця цифра може сильно змінюватися. Фахівці в галузі технологій, медицини та фінансів, наприклад, можуть заробляти значно більше. Однак висока вартість життя у великих містах, таких як Нью-Йорк або Сан-Франциско, часто зводить нанівець частину цих доходів.

У Канаді середня річна зарплата становить близько 48000 дол., що еквівалентно 4000 дол. на місяць. Загалом, заробітки в Канаді дещо нижчі, ніж у США, але водночас вартість життя в Канаді часто буває доступнішою, особливо в менших містах і регіонах, які не є мегаполісами.

Що стосується Європейського Союзу, то в країнах з високорозвиненими економіками, таких як Люксембург, середній річний дохід може становити понад 81000 євро, що еквівалентно більш ніж 6700 євро на місяць. У Німеччині середня зарплата становить близько 50000 євро на рік (або 4 200 євро на місяць), у той час, як у країнах Південної та Східної Європи, наприклад в Іспанії або Польщі, цей показник значно нижчий — близько 32000 євро на рік. У таких країнах, як Болгарія та Румунія, середня зарплата становить лише близько 7000 євро на рік, що значно нижче, ніж у західних країнах ЄС.

Таким чином, якщо дивитися на зарплати, то Канада, як і США, пропонує вищі доходи порівняно з більшістю країн ЄС, особливо в таких штатах, як Каліфорнія або Вашингтон, і провінціях, як Онтаріо. Однак у ЄС можна знайти гарний баланс між доступною вартістю життя та заробітками — особливо якщо враховувати такі країни, як Люксембург або Німеччина.

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