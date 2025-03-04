Условия для украинцев в США после ссоры Зеленского и Трампа — отменят ли помощь беженцам и какие есть альтернативы

Сторонники Украины машут украинскими флагами на демонстрации в США. Фото: Unsplash

Кризис в отношениях между США и Украиной усиливается, и, вероятно, приведет к серьезным последствиям как для страны, так и для ее граждан. Речь идет не только о возможных последствиях прекращения поставок американского оружия и судьбе "ресурсной" сделки, но и о значительных изменениях в программах поддержки украинцев.



Новини.LIVE разбирались, как ухудшение дипломатических отношений между странами повлияет на наших граждан в эмиграции, и стоит ли украинцам смотреть в сторону Канады или выбрать для жизни страну ЕС.

Отменит ли Трамп льготы для украинских беженцев в США

На фоне ухудшения отношений между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникают опасения, что США могут пересмотреть программы поддержки для украинских беженцев. И хотя пока официальных заявлений об отмене гуманитарной помощи нет, украинцы, проживающие в США, в тематических группах в соцсетях уже обмениваются контактами миграционных адвокатов и юристов на случай если действие программ будет остановлено.

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В то же время как заверили Новини.LIVE в компании по иммиграции Migrator, на сегодняшний день, подобной информации от официальных источников не поступало.

"Пока у нас нет такой информации. Для уже прибывших в США по программе U4U беженцев продолжают действовать предоставленные ранее льготы и статус. Кроме того, в начале года администрация Байдена продлила программу временной защиты для беженцев из Украины до октября 2026 года, что обеспечивает им защиту от депортации и разрешение на работу в стране, как минимум на этот срок", — сказали нам в компании.

Какие выплаты и льготы получают украинцы в США

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину США приняли десятки тысяч украинцев в рамках программы Uniting for Ukraine (U4U), позволявшая беженцам из Украины временно въезжать в США при наличии у них финансовых спонсоров.

Беженцы имеют возможность получить временный гуманитарный статус (пароль), дающий право на работу, медицинскую страховку Medicaid, а также финансовую помощь через программы TANF и SNAP (продовольственные талоны). Также многие получили разовую помощь в размере 1 тыс. долл. и доступ к различным благотворительным программам.

Но с середины февраля этого года одобрение заявок на въезд иммигрантов в США было остановлено. Это касается и программы U4U, на основании которой многие украинские беженцы поселились в США. Данные о количестве украинцев, прибывших в США с начала войны, варьируются, но по некоторым оценкам, их число превышает 270 тысяч человек.

Изменение правил существенно повлияло на жизнь тысяч людей, в частности, теперь граждане Украины могут въезжать в США исключительно на общих основаниях. Другими словами, чтобы официально мигрировать в США украинцу нужно выиграть "Зеленую карту", получить работу, открыть бизнес, иметь ближайших родственников в США или получить политическое убежище.

Альтернатива США — Канада или ЕС

После изменений в иммиграционной политике США многие рассматривают Канаду как альтернативный вариант для переезда. Ранее в рамках программы CUAET украинцы могли получить визу на три года с правом на работу и бесплатное медицинское обслуживание.

Однако прием заявок по программе завершился 15 июля 2023 года. В настоящее время воспользоваться этой визой могут только те, кто успел подать заявление до указанной даты, при этом канадские власти продлили сроки подачи документов для них до 31 марта 2025 года.

Для новых заявителей остаются доступными только стандартные иммиграционные программы, которые требуют оплаты сборов и соблюдения общих требований.

Кроме того, как отмечает операционный директор миграционной компании Polar Bear Immigration Глеб Кобец, процесс получения разрешения может занять длительное время. "Даже если вы подали документы на иммиграционную программу, ожидание решения может занять 2-3 года", — сообщил Кобец.

К тому же, по его словам, правительство Канады сейчас сильно снижает квоты на выдачу статуса ПМЖ.

"Конкуренция усиливается. Особенно сильно уменьшилось количество квот на выдачу провинциальных номинаций. Также не стоит забывать, что в 2025 году в Канаде состоятся парламентские выборы, в результате чего к власти может прийти новое правительство. И оно может продолжить сокращение квот и ужесточение иммиграционных правил, особенно для временных резидентов. Перед Канадой сейчас стоит задача сократить количество временных мигрантов", — сказал Кобец.

В таких условиях, одним из самых доступных вариантов иммиграции для украинцев остается ЕС, где украинцам пока еще предоставляют статус временной защиты с возможностью работать и даже выплачивают пособия.

Цены на жилье — где дешевле

Цены на аренду жилья в Канаде не маленькие и сопоставимые с США, особенно в крупных городах. Например, в Нью-Йорке, крупнейшем мегаполисе, аренда однокомнатной квартиры в центре города может составить 3000 долл. в месяц, что делает столицу одним из самых дорогих городов страны.

Однако в других крупных городах цены могут быть значительно ниже. В Чикаго, например, аренда однокомнатной квартиры в среднем составляет около 1800 долл. в месяц, а в Хьюстоне — 1500 долл. В Калифорнии, где стоимость жизни всегда была высокой, аренда жилья также далеко не самая доступная. В таких городах, как Лос-Анджелес или Сан-Франциско, однокомнатная квартира в центре может стоить от 2500 до 3500 долл. в месяц. Однако в менее популярных городах, например, в Сент-Луисе или Талсе, арендовать жилье можно за 900-1200 долл. в месяц.

В крупных и экономически развитых городах, таких как Бостон, Вашингтон или Майами, аренда жилья будет дороже, чем в маленьких городах или сельской местности, где ставка аренды может составлять 800 -1200 долл. в месяц.

В Канаде цены на аренду жилья в крупных городах также остаются высокими. Например, в Торонто аренда однокомнатной квартиры в среднем составляет 2200 долл. в месяц, а в Ванкувере эта сумма возрастает до 2500 долл. в месяц.

Торонто и Ванкувер — крупнейшие и наиболее дорогие города Канады, где стоимость жилья на аренду продолжает расти, что затрудняет доступ к жилью для людей с средними доходами. Зато в этих городах сосредоточено большое количество рабочих мест. При этом в Монреале или Калгари аренда жилья может быть значительно дешевле. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Монреале составляет около 1300 долл. в месяц, а в Калгари — 1500 долл. в месяц. Эти города предлагают относительно доступное жилье в сравнении с Торонто или Ванкувером, и при этом сохраняют высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру.

Как и в США, в Канаде аренда в небольших городах и сельской местности будет дешевле, но при этом доступность рабочих мест может быть ограничена. Например, в Саскатуне аренда однокомнатной квартиры может составить всего 700-900 долл. в месяц, но таких городов не так много.

В странах ЕС разброс цен на жилье еще больше. Например, в Лондоне аренда однокомнатной квартиры в центре стоит около 2310 долл., в Дублине — 1952 долл., а в Люксембурге — 1819 долл. Однако в таких городах, как Будапешт (583 долл.), Варшава (970 долл.) или Прага (1200 долл.), жилье доступнее. Аренда в восточноевропейских столицах, например в Софии или Бухаресте, редко превышает 500 долл.

Зарплаты в США, Канаде и ЕС — где зарабатывают больше

Когда речь идет о зарплатах, США, Канада и страны Европейского Союза разнятся очень сильно. В США минимальная почасовая ставка на федеральном уровне составляет 7,25 долл. в час, что является самой низкой нормой. Однако многие штаты, такие как Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк, установили свои минимальные ставки, которые значительно выше. В Калифорнии, например, минимальная ставка достигает 15 долл. в час, что гораздо больше, чем федеральный минимум.

В Канаде минимальная почасовая ставка также варьируется по провинциям и составляет в среднем от 15 до 16 долл. в час. В крупных провинциях, таких как Онтарио и Британская Колумбия, минимальные ставки выше.

В ЕС разброс еще больше. В странах с более развитыми экономиками, таких как Германия или Франция, минимальная почасовая оплата составляет около 10-12 евро в час. В то время как в странах Восточной Европы, например в Болгарии, ставка минимальной зарплаты составляет лишь 3,61 евро в час, а в Польше или Румынии — около 4-6 евро в час. Наибольшая минимальная ставка наблюдается в Люксембурге, где она достигает 13,51 евро в час.

Когда речь идет о средней заработной плате, различия становятся еще более яркими. В США средний годовой доход составляет около 54000 долл., что эквивалентно примерно 4500 долл. в месяц. Конечно, в зависимости от штата и профессии, эта цифра может сильно изменяться. Специалисты в области технологий, медицины и финансов, например, могут зарабатывать значительно больше. Однако высокая стоимость жизни в крупных городах, таких как Нью-Йорк или Сан-Франциско, часто сводит на нет часть этих доходов.

В Канаде средняя годовая зарплата составляет около 48000 долл., что эквивалентно 4000 долл. в месяц. В целом, заработки в Канаде несколько ниже, чем в США, но в то же время стоимость жизни в Канаде часто бывает более доступной, особенно в меньших городах и регионах, которые не являются мегаполисами.

Что касается Европейского Союза, то в странах с высокоразвитыми экономиками, таких как Люксембург, средний годовой доход может составлять более 81000 евро, что эквивалентно более чем 6700 евро в месяц. В Германии средняя зарплата составляет около 50000 евро в год (или 4 200 евро в месяц), в то время как в странах Южной и Восточной Европы, например в Испании или Польше, этот показатель значительно ниже — около 32000 евро в год. В таких странах, как Болгария и Румыния, средняя зарплата составляет лишь около 7000 евро в год, что значительно ниже, чем в западных странах ЕС.

Таким образом, если смотреть на зарплаты, то Канада, как и США предлагает высокие доходы по сравнению с большинством стран ЕС, особенно в таких штатах, как Калифорния или Вашингтон, и провинциях, как Онтарио. Однако в ЕС можно найти хороший баланс между доступной стоимостью жизни и заработками — особенно если учитывать такие страны, как Люксембург или Германия.

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