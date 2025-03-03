Ссора Трампа и Зеленского — выживет ли Украина без поддержки США

Перепалка Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. Фото: Reuters

Громкий спор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом и внезапно прерванный визит украинского президента в Вашингтон полностью смешали карты не только в потенциальном мирном процессе, но и в дальнейших отношениях Украины и США.

Новини.LIVE выясняли, какие последствия будут для Украины, сможет ли Европа заменить США в вопросе поставок оружия, а также что будет с курсом доллара.

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Сорванная сделка

После скандала с участием президентов Украины и США, произошедшего не днях в Овальном кабинете Белого дома, США могут полностью прекратить поддержку Украины, которая включает финансирование, обмен разведданными и военные поставки.

К тому же Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Киевом, для заключения которой Зеленский и прибыл в Вашингтон. Однако в ходе визита не было подписано вообще ничего, вместо этого Трамп и Зеленский вступили в жаркую перепалку в Овальном кабинете. В какой-то момент разгневанный Трамп заявил, что Зеленский недостаточно благодарен США за поддержку во время войны и что он "играет в рулетку с Третьей мировой войной".

Он сказал, что Зеленскому придется "заключить сделку, иначе мы из нее выйдем", добавив: "У вас нет карт". Зеленский заявил, что не должно быть "никаких компромиссов" с президентом России Владимиром Путиным.

Вскоре после этого — и намного раньше запланированного срока — украинский президент был замечен покидающим Белый дом. Затем Белый дом объявил, что сделка не согласована, и сообщил, что Трамп сам решил отменить церемонию подписания.

Пока неясно, когда сделка может быть подписана и будет ли она вообще подписана.

Президент США написал на своей платформе Truth Social, что Зеленский "проявил неуважение к США в их заветном Овальном кабинете". Он добавил: "Он может вернуться, когда будет готов к миру".

Скриншот поста Дональда Трампа в социальной сети Truth Social после встречи с Зеленским

А Зеленский в интервью ВВС заявил, что Украина по-прежнему готова к подписанию. "Наша политика — продолжать то, что было в прошлом, мы конструктивны, — заявил Зеленский, слова которого приводит BBC. — Если мы согласились подписать соглашение о минералах, мы готовы его подписать".

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025

Как ранее сообщили в Кабмине, предварительное соглашение предусматривало создание "инвестиционного фонда" для восстановления. Украина обязуется вносить в фонд 50% будущих доходов от государственных минеральных ресурсов, нефти и газа, а затем фонд будет инвестировать средства "в целях содействия безопасности и процветанию Украины". Остальные 50% планируется направлять в бюджет США.

В ВР надеются, что Трамп передумает

Впрочем, последствия ссоры могут иметь далеко идущие последствия, ведь США является стратегическим партнером Украины. По данным американского правительственного трекера, который собирает данные от более чем 20 надзорных органов, общий размер американской помощи составил 182,8 млрд долл.

Кроме прямой помощи от США, Украина рискует потерять помощь МВФ.

"Нынешние разногласия похоже могут сказаться на будущих поступлениях. Что мы можем потерять, так это поддержку США в МВФ. Но с другой стороны, на днях в Украине была миссия МВФ, есть договоренности. Трамп, конечно, может все переписать. Но я не думаю, что США на это пойдут", — сказал Новини.LIVE финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Тем временем в бюджетном комитете ВР надеются, что Трамп передумает, сказала Новини.LIVE заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

"Окончательного решения нет. Нужно иметь выдержку и дождаться конкретики. Трамп в ближайшее время анонсировал заявление. Мы благодарны США за всю помощь. США важно оставаться лидером в формировании безопасности в мире. Лидеры Англии и Франции, со своей стороны говорят о том, что будут продолжать консультации с американцами. Пока нужно сохранять спокойствие и верить в то, что пройдут эмоции и мы будут иметь эффективные отношения и с ЕС, и с США", — сказала нам Забуранная.

В то же время на вопрос когда Украина может почувствовать отмену американской помощи, если США примут такое решение, нардеп ответила так: "Средства на покрытие дефицита бюджета в этом году у нас есть. А что бы говорить детальнее, давайте сперва дождемся конкретики. Если будет отменена военная помощь — это одно, если финансовая — другое".

Что будет с долларом в Украине

Тем временем, валютный рынок в Украине реагирует на новостной фон весьма сдержанно. 1 марта наблюдался скачок цены наличных: выше 42 грн (42,05 грн/доллар) в продаже и до 42,30 грн в покупке. Но в понедельник, 3 марта, курс продажи снизился до 41,8 грн/доллар.

"Мы наблюдали незначительно ослабление гривни. Реакция была в пятницу. На наличном рынке расширился спред, вырос курс покупки. Это, пожалуй, все негативные последствия. На межбанке реакции не было никакой. Да и не может быть. Ведь мы находимся в рынке с очень существенными ограничениями", — сказал нам Шевчишин.

Другими словами, никакой существенной реакции на валютном рынке не ожидается. А одни лишь заявления Трампа никак не влияют на позиции доллара на международном рынке. В то же время, как ранее писали Новини.LIVE, это не отменяет прогнозируемой девальвации гривны до 45 грн за долл. уже в этом году.

Мировые финансовые рынки также отреагировали спокойно. "Реакция рынков показывает, что все это было ожидаемо", — сказал Шевчишин.

Есть ли альтернативы Patriot и Starlink

Не менее важный блок — это военная помощь США. В ближайшее время Трамп планирует провести встречу с высокопоставленными членами своей администрации, чтобы обсудить возможные варианты действий по украинской теме. Как сообщает The New York Times со собственные источники, речь идет, в том числе, о приостановке или прекращении американской военной помощи Украине, в частности поставок вооружения, одобренных и оплаченных еще при администрации экс-президента США Джо Байдена.

"Мы еще получаем поставки от Джо Байдена. Речь идет о том, что будущие поставки не будут организованы. На сегодняшний день нет четкой перспективы того в каких объём Украина будет получать боеприпасы, как быстро будут приняты решения, какие суммы будут выделятся", — отметил военный эксперт, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко.

И в этом вопросе, по словам эксперта, есть направления в которых найти альтернативу будет сложно.

"В первую очередь это разведданные. США имеет достаточно возможностей, чтобы в режиме реального время собирать информацию и передавать Украине данные о военной инфраструктуре и движении войск противника. Это помогает Украине корректировать планы и стратегию. Это очень важно. Второй момент это связь. Спутники и Starlink", — военный эксперт, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко.

По его словам, сейчас существуют договоренности об обмене разведданными. США имеет достаточно возможностей, чтобы в режиме реального время собирать информацию. А затем передавать Украине данные касательно военной инфраструктуры и движения войск противника. Это помогает Украине корректировать планы и стратегию.

"Что касается ПВО, как установок, так и ракет, артиллерийских снарядов, систем HIMARS, связи Starlink и разведки - это все закрывает США. И это все, конечно, серьезно. Если говорить про ракеты для Patriot, то это могут быть поставки либо от США, либо по лицензии США. Помимо ракет ПВО, есть Himars. Они выполняют очень серьезную функцию на поле боя. И конечно же артиллерийские снаряды. Американцы остаются лидерами в производстве 155 мм. Но как показал пример чешской инициативы, важно собрать финансирование, а снаряды можно найти производства Турции, Южной Кореи и других стран. Но большую часть потребностей закрывали именно США", — сказал Мусиенко.

В остальном не все так критично. Как говорит Новини.LIVE полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов.

"У Европы есть альтернативы. Единственное, им нужно будет преодолеть свой страх и жадность, чтобы открыть стратегические запасы. А вот-вот еще может появится альтернатива системе Patriot. Немецкая компания сейчас разрабатывает ракету для систем ПВО IRIS-T, с возможностью поражать баллистические ракеты", — говорит Новини.LIVE полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов.

При этом он сомневается, что Трамп пойдет на прекращение военных поставок. Ведь это будет равносильно выстрелу себе в ногу. Ведь оружие, которое поставляется в Украину производится на американских заводах.

"Я думаю, вряд ли он остановит помощь. На сегодня все поставки оплачены. Часть из них являются долгосрочными контрактами, одобренные Конгрессом США. Я не думаю, что он пойдет против своих производителей. Более того, Трамп уже заявил, что невзирая на ситуацию, он готов продавать Украине оружие. А если Европа будет готова финансировать закупки, то он первый будет стоять в очереди, чтобы нам его продать", — сказал Новини.LIVE Жданов.

Сколько продержится Украина без помощи США

Одной из главных тем, которая активно обсуждается сегодня - сколько сможет продержаться Украина без помощи США. И в этом вопросе оценки кардинально разнятся. В ISW утверждают, что остановка или задержка американской помощи может стать решающим фактором в изменении баланса сил в пользу России, поскольку ВСУ активно используют Patriot, HIMARS и ATACMS для защиты от ракетных ударов, поражения логистических цепей противника и подрыва оборонно-промышленного потенциала РФ.



Как пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники, без американской помощи Украина может давать отпор российской аггресии минимум 6 месяцев. По мнению другого чиновника администрации Джо Байдена, Украина сможет продержаться без поддержки несколько месяцев. Однако он усомнился, что счет может идти на годы.



В свою очередь в Украине более оптимистично смотрят на ситуацию, хоть и признают, что без поддержки США ВСУ будет очень трудно.



"Продержимся столько, сколько надо. Конечно, ATACMS — это важно, конечно, важны и Patriot, и самолеты F-16, Starlink - это все важно. Но сейчас основное оружие на фронте — дроны. Дроны изготавливают наши люди, наши украинские предприятия. Производство загружено на 40-60%. То есть возможности есть, были бы деньги", — заявил в эфире одного из украинских телеканалов военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, Европа понимает, что если падет Украина, воевать придется ей, поэтому партнеры будут оказывать нам поддержку.

Реакция американцев и европейцев

Что любопытно, по итогам конфликта в Белом доме, большинство американцев, занимают сторону Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS/YouGov, обнародованного в воскресенье и проведенного накануне встречи в Овальном кабинете. Соглсано результатам, 52% опрошенных заявили, что поддерживают Украину в ее войне с Россией, только 4% заявили, что поддерживают Россию, а 44% — что не поддерживают ни ту, ни другую сторону.

Сторону Украины заняли и многие европейские лидеры. Первым слова поддержки опубликовал премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице: "Уважаемый Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки".

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь подчеркнул: "Россия является агрессором, Украина — жертва, мы должны уважать тех, кто борется с самого начала".

Премьер-министр Испании Педро Санчес написал на своей странице в Х: "Украина, Испания с тобой".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала сообщение на украинском: "Ваше достоинство чествует храбрость украинского народа. Будьте сильны, будьте смелы, будьте бесстрашны. Вы никогда не будете одиноким, дорогой президент. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира".

А бывший глава Европейского парламента Жозеп Боррель заявил, что Трамп и Вэнс устроили позорное шоу: "Мне стыдно за такое поведение. США заслуживают что-то лучшего".

Украину поддержали и другие европейские и американские политики: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Молдовы Майя Санду, президент Литвы Гитанас Науседа, Министерство иностранных дел Чехии, эстонский дипломат Каимо Кууск и другие.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 4 марта президент США Дональд Трамп выступит со своим первым совместным обращением к Конгрессу. "Завтрашний вечер будет большим. Я расскажу все, как есть", — написал Трамп в своей соцсети.

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