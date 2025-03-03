Сварка Трампа і Зеленського — чи виживе Україна без підтримки США

Перепалка Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті. Фото: Reuters

Гучна суперечка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом і раптово перерваний візит українського президента до Вашингтона повністю змішали карти не тільки в потенційному мирному процесі, а й у подальших відносинах України та США.

Новини.LIVE з'ясовували, які наслідки будуть для України, чи зможе Європа замінити США в питанні постачання зброї, а також що буде з курсом долара.

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Зірвана угода

Після скандалу за участю президентів України та США, що стався днями в Овальному кабінеті Білого дому, США можуть повністю припинити підтримку України, що передбачає фінансування, обмін розвідданими та військові поставки.

До того ж Трамп втратив інтерес до ресурсної угоди з Києвом, для укладення якої Зеленський і прибув до Вашингтона. Однак під час візиту не було підписано взагалі нічого, натомість Трамп і Зеленський вступили в палку перепалку в Овальному кабінеті. У якийсь момент розгніваний Трамп заявив, що Зеленський недостатньо вдячний США за підтримку під час війни і що він "грає в рулетку з Третьою світовою війною".

Він сказав, що Зеленському доведеться "укласти угоду, інакше ми з неї вийдемо", додавши: "У вас немає карт". Зеленський заявив, що не повинно бути "жодних компромісів" із президентом Росії Володимиром Путіним.

Незабаром після цього — і набагато раніше запланованого терміну — український президент був помічений покидаючим Білий дім. Потім Білий дім оголосив, що угоду не узгоджено, і повідомив, що Трамп сам вирішив скасувати церемонію підписання.

Поки незрозуміло, коли угоду може бути підписано і чи буде її взагалі підписано.

Президент США написав на своїй платформі Truth Social, що Зеленський "виявив неповагу до США в їхньому заповітному Овальному кабінеті". Він додав: "Він може повернутися, коли буде готовий до миру".

Скриншот посту Дональда Трампа у соціальній мережі Truth Social після зустрічі з Зеленським

А Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що Україна, як і раніше, готова до підписання. "Наша політика — продовжувати те, що було в минулому, ми конструктивні, — заявив Зеленський, слова якого наводить BBC. — Якщо ми погодимося підписати угоду про мінерали, ми готові її підписати".

Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Я вдячний президенту Трампу, Конгресу за двопартійну підтримку, американському народу. Українці завжди цінували цю підтримку, особливо протягом цих трьох років повномасштабного вторгнення. pic.twitter.com/Z9FlWjF101 - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025

Як раніше повідомили в Кабміні, попередня угода передбачала створення "інвестиційного фонду" для відновлення. Україна зобов'язується вносити до фонду 50% майбутніх доходів від державних мінеральних ресурсів, нафти і газу, а потім фонд інвестуватиме кошти "з метою сприяння безпеці та процвітанню України". Решту 50% планується направляти до бюджету США.

У ВР сподіваються, що Трамп передумає

Утім, наслідки сварки можуть мати далекосяжні наслідки, адже США є стратегічним партнером України. За даними американського урядового трекера, який збирає дані від більш ніж 20 наглядових органів, загальний розмір американської допомоги склав 182,8 млрд дол.

Крім прямої допомоги від США, Україна ризикує втратити допомогу МВФ.

"Нинішні розбіжності схоже можуть позначитися на майбутніх надходженнях. Що ми можемо втратити, так це підтримку США в МВФ. Але з іншого боку, днями в Україні була місія МВФ, є домовленості. Трамп, звичайно, може все переписати. Але я не думаю, що США на це підуть", — сказав Новини.LIVE фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Тим часом у бюджетному комітеті ВР сподіваються, що Трамп передумає, сказала Новини.LIVE заступниця голови Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

"Остаточного рішення немає. Потрібно мати витримку і дочекатися конкретики. Трамп найближчим часом анонсував заяву. Ми вдячні США за всю допомогу. США важливо залишатися лідером у формуванні безпеки у світі. Лідери Англії та Франції, зі свого боку, говорять про те, що продовжуватимуть консультації з американцями. Поки що потрібно зберігати спокій і вірити в те, що минуть емоції і ми матимемо ефективні відносини і з ЄС, і зі США", — сказала нам Забуранна.

Водночас на запитання, коли Україна може відчути скасування американської допомоги, якщо США ухвалять таке рішення, нардепка відповіла так: "Кошти на покриття дефіциту бюджету цього року в нас є. А що б говорити детальніше, давайте спершу дочекаємося конкретики. Якщо буде скасовано військову допомогу — це одне, якщо фінансову — інше".

Що буде з доларом в Україні

Тим часом валютний ринок в Україні реагує на новинний фон досить стримано. 1 березня спостерігався стрибок ціни готівки: вище 42 грн (42,05 грн/долар) у продажу і до 42,30 грн у купівлі. Але в понеділок, 3 березня, курс продажу знизився до 41,8 грн/долар.

"Ми спостерігали незначне ослаблення гривні. Реакція була в п'ятницю. На готівковому ринку розширився спред, зріс курс купівлі. Це, мабуть, усі негативні наслідки. На міжбанку реакції не було жодної. Та й не може бути. Адже ми перебуваємо в ринку з дуже істотними обмеженнями", — сказав нам Шевчишин.

Інакше кажучи, жодної суттєвої реакції на валютному ринку не очікується. А самі лише заяви Трампа ніяк не впливають на позиції долара на міжнародному ринку. Водночас, як раніше писали Новини.LIVE, це не скасовує прогнозованої девальвації гривні до 45 грн за дол. уже цього року.

Світові фінансові ринки також відреагували спокійно. "Реакція ринків показує, що все це було очікувано", — сказав Шевчишин.

Чи є альтернативи Patriot і Starlink

Не менш важливий блок — це військова допомога США. Найближчим часом Трамп планує провести зустріч із високопоставленими членами своєї адміністрації, щоб обговорити можливі варіанти дій щодо української теми. Як повідомляє The New York Times із власні джерела, йдеться, зокрема, про призупинення або припинення американської військової допомоги Україні, зокрема поставок озброєння, схвалених і оплачених ще за адміністрації експрезидента США Джо Байдена.

"Ми ще отримуємо поставки від Джо Байдена. Йдеться про те, що майбутні поставки не будуть організовані. На сьогоднішній день немає чіткої перспективи того, в яких обсягах Україна буде отримувати боєприпаси, як швидко будуть ухвалені рішення, які суми будуть виділятися", — зазначив військовий експерт, військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко.

І в цьому питанні, за словами експерта, є напрямки, в яких знайти альтернативу буде складно.

"Насамперед це розвіддані. США має достатньо можливостей, щоб у режимі реального часу збирати інформацію і передавати Україні дані про військову інфраструктуру і рух військ противника. Це допомагає Україні коригувати плани і стратегію. Це дуже важливо. Другий момент це зв'язок. Супутники і Starlink", — військовий експерт, військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко.

За його словами, зараз існують домовленості про обмін розвідданими. США має достатньо можливостей, щоб у режимі реального часу збирати інформацію. А потім передавати Україні дані щодо військової інфраструктури та руху військ противника. Це допомагає Україні коригувати плани та стратегію.

"Що стосується ППО, як установок, так і ракет, артилерійських снарядів, систем HIMARS, зв'язку Starlink і розвідки — це все закриває США. І це все, звичайно, серйозно. Якщо говорити про ракети для Patriot, то це можуть бути поставки або від США, або за ліцензією США. Крім ракет ППО, є Himars. Вони виконують дуже серйозну функцію на полі бою. І звісно ж артилерійські снаряди. Американці залишаються лідерами у виробництві 155 мм. Але як показав приклад чеської ініціативи, важливо зібрати фінансування, а снаряди можна знайти виробництва Туреччини, Південної Кореї та інших країн. Але більшу частину потреб закривали саме США", — сказав Мусієнко.

В іншому не все так критично, як каже Новини.LIVE полковник запасу ГШ ЗСУ, український військовий експерт Олег Жданов.

"У Європи є альтернативи. Єдине, їм потрібно буде подолати свій страх і жадібність, щоб відкрити стратегічні запаси. А ось-ось ще може з'явиться альтернатива системі Patriot. Німецька компанія зараз розробляє ракету для систем ППО IRIS-T, з можливістю вражати балістичні ракети", — каже Новини.LIVE полковник запасу ГШ ЗСУ, український військовий експерт Олег Жданов.

При цьому він сумнівається, що Трамп піде на припинення військових поставок. Адже це буде рівносильно пострілу собі в ногу. Адже зброя, яка постачається в Україну, виробляється на американських заводах.

"Я думаю навряд чи він зупинить допомогу. На сьогодні всі поставки оплачені. Частина з них є довгостроковими контрактами, схвалені конгресом США. Я не думаю, що він піде проти своїх виробників. Ба більше, Трамп уже заявив, що незважаючи на ситуацію, він готовий продавати Україні зброю. А якщо Європа буде готова фінансувати закупівлі, то він перший стоятиме в черзі, щоб нам її продати", — сказав Новини.LIVE Жданов.

Скільки протримається Україна без допомоги США

Однією з головних тем, яка активно обговорюється сьогодні, є те, скільки зможе протриматися Україна без допомоги США. І в цьому питанні оцінки кардинально різняться. В ISW стверджують, що зупинка або затримка американської допомоги може стати вирішальним фактором у зміні балансу сил на користь Росії, оскільки ЗСУ активно використовують Patriot, HIMARS і ATACMS для захисту від ракетних ударів, ураження логістичних ланцюгів супротивника і підриву оборонно-промислового потенціалу РФ.



Як пише Financial Times, посилаючись на власні джерела, без американської допомоги Україна може давати відсіч російській аггресії щонайменше 6 місяців. На думку іншого посадовця адміністрації Джо Байдена, Україна зможе протриматися без підтримки кілька місяців. Однак він засумнівався, що рахунок може йти на роки.



Своєю чергою, в Україні більш оптимістично дивляться на ситуацію, хоч і визнають, що без підтримки США ЗСУ буде дуже важко.



"Протримаємося стільки, скільки треба. Звичайно, ATACMS — це важливо, звичайно, важливі і Patriot, і літаки F-16, Starlink — це все важливо. Але зараз основна зброя на фронті — дрони. Дрони виготовляють наші люди, наші українські підприємства. Виробництво завантажене на 40-60%. Тобто можливості є, були б гроші", — заявив в ефірі одного з українських телеканалів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

За його словами, Європа розуміє, що якщо впаде Україна, воювати доведеться їй, тому партнери надаватимуть нам підтримку.

Реакція американців і європейців

Що цікаво, за підсумками конфлікту в Білому домі, більшість американців стають на бік України. Про це свідчать результати опитування CBS/YouGov, оприлюдненого в неділю і проведеного напередодні зустрічі в Овальному кабінеті. Згідно з результатами, 52% опитаних заявили, що підтримують Україну в її війні з Росією, лише 4% заявили, що підтримують Росію, а 44% — що не підтримують ні ту, ні іншу сторону.

На бік України стали і багато європейських лідерів. Першим слова підтримки опублікував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці: "Шановний Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні".

Президент Франції Емманюель Макрон зі свого боку наголосив: "Росія є агресором, Україна — жертва, ми повинні поважати тих, хто бореться від самого початку".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес написав на своїй сторінці в Х: "Україна, Іспанія з тобою".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала повідомлення українською: "Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильні, будьте сміливі, будьте безстрашні. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий президенте. Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і стійкого миру".

А колишній голова Європейського парламенту Жозеп Боррель заявив, що Трамп і Венс влаштували ганебне шоу: "Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на щось краще".

Україну підтримали й інші європейські та американські політики: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, президентка Молдови Майя Санду, президент Литви Гітанас Науседа, міністерство закордонних справ Чехії, естонський дипломат Каімо Кууск та інші.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, 4 березня президент США Дональд Трамп виступить зі своїм першим спільним зверненням до Конгресу. "Завтрашній вечір буде великим. Я розповім усе, як є", — написав Трамп у своїй соцмережі.

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