Курс доллара в Украине — как мирные переговоры скажутся на цене валюты

Вывеска обменника валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

С прошлой недели курс доллара в Украине резко пошел вверх, преодолев очередную отметку в 42 гривни. И хотя затем стоимость американской валюты немного откатилась, аналитики предупреждают, что курс доллара в Украине будет только расти.

Новини.LIVE разбирались, на каких отметках остановится гривня и что будет влиять на курс в ближайшее время.

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Курсовые качели

По состоянию на 21 февраля, в валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара снизилась до 41,75 грн за долл., а цена продажи, — до 41,70 грн. В то же время наивысшая цена продажи доллара на прошлой неделе составляла 42,2 грн за доллар.

Что любопытно, несмотря на бурные дискуссии в обществе и негодование высшего руководства страны, которые вызвала встреча делегаций США и России, валютный рынок практически не отреагировал на новостной фон.

"Мы видим, что официальный курс не так активно реагирует на новости, как фондовый рынок. Мы видим качели на фондовом рынке. Но на наличном рынке ситуация более-менее спокойная. Если анализировать последние месяцы, то мы видим, что на курс гривны в большей степени влияют сугубо экономические факторы. За прошлый месяц НБУ покрывал из резервов разве что небольшие колебания, связанные с внешнеторговым дисбалансом. Но мы понимаем, что когда неопределенность растет, то это, как правило, стимулирует людей уходить в доллар. Поэтому, исключать вероятность спекуляций также не стоит", — сказал Новини.LIVE руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Как объяснил нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отсутствие влияния новостного фактора на курс валют в Украине объясняется тем, что ключевое влияние на рынок сегодня оказывает международная финансовая помощь и действия НБУ.

"Если бы у нас была нормальна экономика, где валютный рынок насыщался за счет экспортной выручки, то была бы динамика спроса и предложения. А когда единственным продавцом валюты, по сути, является НБУ, то переживать сильно не стоит. Вряд ли НБУ будет поддаваться новостям из США или какой-либо другой информации. Я не думаю, что нам стоит сильно переживать по этому поводу", — сказал нам Пендзин.

"Курс доллара будет только расти"

Но и дешевле доллар в Украине уже вряд ли будет. Как говорят аналитики, в базовом прогнозе, уже во второй половине года мы с высокой вероятностью увидим доллар по 45-46 грн.

"Курс доллара в Украине будет только расти. На конец года мы ожидаем курс на уровне 45 грн", — сказал Новини.LIVE Паращий.

К слову, такая же цифра заложена в государственном бюджете на 2025 год. Правда, как подчеркнул Паращий, нужно учитывать, что в бюджете заложен среднегодовой курс.

"Если сейчас курс 41,7 грн, а среднегодовой — 45 грн, то к концу года это может быть намного больше, чем 45", — сказал нам Паращий.

Что касается более краткосрочных прогнозов, то, как считает Пендзин, в ближайшее время валютный рынок в Украине будет стабильный и прогнозируемый.

"Дело в том, что объем макроэкономического финансирования, который поступит в Украину, уже определен. И мы имеем необходимое количество ресурсов, чтобы пройти 2025 год без трагедий. Я думаю, что ситуация на валютном рынке будет полностью отвечать ожиданиям бюджета. Это значит, что мы, вероятно, увидим курс более 45 грн, может даже 46 грн. Но это во второй половине года", — сказал нам Пендзин.



Он также добавил, что сам факт каких-либо переговоров или перемирия не будет иметь прямого воздействия на ситуацию на валютном рынке.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, согласно январскому опросу НБУ, в Украине преобладают девальвационные ожидания. На конец года банкиры ожидают курс доллара на уровне 45,31 грн, финансовые аналитики — 45,19 грн, а население — 44,53 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, зачем НБУ планирует привязать курс гривны к евро вместо доллара и что это будет значить для украинцев.