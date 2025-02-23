Курс долара в Україні — як мирні переговори позначаться на ціні валюти

Вивіска обмінника валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З минулого тижня курс долара в Україні різко пішов угору, подолавши чергову позначку в 42 гривні. І хоча потім вартість американської валюти трохи відкотилася, аналітики попереджають, що курс долара в Україні тільки зростатиме.

Новини.LIVE розбиралися, на яких позначках зупиниться гривня і що впливатиме на курс найближчим часом.

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Курсові гойдалки

Станом на 21 лютого, у валютних обмінниках України середня вартість долара знизилася до 41,75 грн за дол., а ціна продажу — до 41,70 грн. Водночас найвища ціна продажу долара минулого тижня становила 42,2 грн за долар.

Що цікаво, незважаючи на бурхливі дискусії в суспільстві та обурення вищого керівництва країни, які викликала зустріч делегацій США і Росії, валютний ринок практично не відреагував на новинний фон.

"Ми бачимо, що офіційний курс не так активно реагує на новини, як фондовий ринок. Ми бачимо гойдалки на фондовому ринку. Але на готівковому ринку ситуація більш-менш спокійна. Якщо аналізувати останні місяці, то ми бачимо, що на курс гривні більшою мірою впливають суто економічні чинники. За минулий місяць НБУ покривав з резервів хіба що невеликі коливання, пов'язані із зовнішньоторговельним дисбалансом. Але ми розуміємо, що коли невизначеність зростає, то це, як правило, стимулює людей йти в долар. Тому, виключати ймовірність спекуляцій також не варто", — сказав Новини.LIVE керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Як пояснив нам виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, відсутність впливу новинного чинника на курс валют в Україні пояснюється тим, що ключовий вплив на ринок сьогодні чинить міжнародна фінансова допомога і дії НБУ.

"Якби у нас була нормальна економіка, де валютний ринок насичувався за рахунок експортної виручки, то була б динаміка попиту і пропозиції. А коли єдиним продавцем валюти, по суті, є НБУ, то переживати сильно не варто. Навряд чи НБУ буде піддаватися новинам зі США або будь-якій іншій інформації. Я не думаю, що нам варто сильно переживати з цього приводу", — сказав нам Пендзин.

"Курс долара буде тільки зростати"

Але й дешевшим долар в Україні вже навряд чи буде. Як кажуть аналітики, у базовому прогнозі, вже в другій половині року ми з високою ймовірністю побачимо долар по 45-46 грн.

"Курс долара в Україні буде тільки зростати. На кінець року ми очікуємо курс на рівні 45 грн", — сказав Новини.LIVE Паращій.

До речі, таку саму цифру закладено в державному бюджеті на 2025 рік. Щоправда, як підкреслив Паращій, потрібно враховувати, що в бюджеті закладено середньорічний курс.

"Якщо зараз курс 41,7 грн, а середньорічний — 45 грн, то до кінця року це може бути набагато більше, ніж 45", — сказав нам Паращій.

Що стосується більш короткострокових прогнозів, то, як вважає Пендзин, найближчим часом валютний ринок в Україні буде стабільний і прогнозований.

"Річ у тім, що обсяг макроекономічного фінансування, який надійде в Україну, вже визначено. І ми маємо необхідну кількість ресурсів, щоб пройти 2025 рік без трагедій. Я думаю, що ситуація на валютному ринку буде повністю відповідати очікуванням бюджету. Це означає, що ми, ймовірно, побачимо курс понад 45 грн, може навіть 46 грн. Але це в другій половині року", — сказав нам Пендзин.



Він також додав, що сам факт будь-яких переговорів або перемир'я не матиме прямого впливу на ситуацію на валютному ринку.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, згідно з січневим опитуванням НБУ, в Україні переважають девальваційні очікування. На кінець року банкіри очікують курс долара на рівні 45,31 грн, фінансові аналітики — 45,19 грн, а населення — 44,53 грн.

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