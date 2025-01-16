Евро вместо доллара – когда могут заменить иностранную валюту и что будет с курсом

Информационное табло с курсами валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине планируют привязать курс гривны к евро вместо доллара. Но переход на новую курсообразующую валюту не будет мгновенным, это вопрос нескольких лет (в диапазоне 5-10 лет). Рядовые украинцы вообще не почувствуют разницы, поскольку последствия нововведения больше отразятся на представителях бизнеса.

Сайт Новини.LIVE узнал у доктора экономических наук Алексея Плотникова, почему НБУ решил заменить доллар на евро и что это значит для украинцев.

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Почему надо сменить курсообразующую валюту

Об этом заговорила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Мы - Украина". Она отметила, что полномасштабная война — не лучшее время для перехода с доллара на евро, но в перспективе замена состоится, учитывая курс Украины на евроинтеграцию.

По словам Алексея Плотникова, исторически так сложилось, что во времена послабления на валютном рынке (начало 90-х) первой валютой в Украине стал американский доллар. В некоторых государствах использовали немецкую марку, а впоследствии перешли на евро. По логике, если мы движемся в ЕС, то должны также перейти на европейскую валюту.

"Как это будет происходить? Все пройдет спокойно, в рабочем порядке, когда на межбанке начнут проводить торги не в долларах, а в евро. Соответственно НБУ будет устанавливать официальный курс гривни по евро, а доллар будут рассчитывать как отношение пары евро-доллар", — отметил эксперт.

Он добавил, что переход будет плавным и точно не в течение следующего года-двух. Потому что стоит учитывать инертность, консерватизм наших граждан, которые привыкли к американской валюте.

В то же время, народный депутат Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE уточнил: полноценная замена произойдет лет через 5-10, не раньше. Это будут делать благодаря увеличению объемов операций в евро, усилению экспорта и импорта, денежным переводам украинцев из-за границы и т.д.

Что будет с курсами доллара и евро

Выникает вопрос, как нововведение повлияет на курсовые показатели. По словам Алексея Плотникова, Нацбанк будет устанавливать официальный курс гривни к евро по формуле, которую использует для доллара, учитывая торги на межбанковском рынке. Отсчет начнется от актуальных показателей, а динамика будет зависеть от внешних и внутренних факторов.

"Пока не будем прогнозировать динамику доллар-евро, поскольку это вопрос экономики Евросоюза, решений нового президента США Дональда Трампа и тому подобное. Сейчас почти паритет (1:1), но были времена, когда евро стоило дешевле доллара. Не исключено, что после инаугурации Трампа американская валюта укрепится. Нет смысла прогнозировать курс евро в такой долгосрочной перспективе", — констатировал экономист.

Он добавил, что для рядовых украинцев ничего кардинально не изменится. Они продолжат использовать доллары, как привыкли. Зато бизнес столкнется с изменениями, высказал мнение народный депутат Андрей Николаенко в эфире Ранок.LIVE. Ведь экспортные и импортные операции будут происходить в евро, что теоретически может повлечь подорожание товаров и услуг.

Надо ли украинцам переходить на евро

Необходимости менять валюту, в которой хранятся сбережения, нет. Лучше диверсифицировать капитал и держать наличные в разных денежных единицах. Алексей Плотников порекомендовал гражданам не делать ставку конкретно на доллар или евро, ведь всегда существует риск падения курсовых показателей.

Базовое правило финансовой грамотности гласит, что единственно правильным решением является обмен на разную валюту в равных пропорциях. Часть стоит оставить в гривнах, дабы использовать при необходимости для покупки товаров или оплаты услуг.

Напомним, в течение 2025 года курс доллара будет расти до уровня, заложенного в Государственном бюджете. Не исключено, что показатели пересекут отметку 45 грн/долл. и пойдут выше.

Также мы писали, что минимальная зарплата осталась на уровне 8 000 грн. Но в долларах она уменьшилась, поскольку национальная валюта обесценилась. Следовательно снизилась покупательная способность украинцев.