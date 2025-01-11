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Що українцям робити з доларами і чи зросте курс у січні 2025

11 січня 2025 17:02
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара у січні 2025 – що відбувається з валютою
Долари в руках і калькулятор. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Від початку січня 2025 року американський долар подорожчав на 0,6%. Аналітики прогнозують, що протягом наступних 12 місяців валюта зросте у ціні орієнтовно на 9,2%. В перший місяць року очікують різкого стрибка вартості з огляду на інавгурацію Дональда Трампа.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Станом на 11 січня офіційний курс гривні до долара, який розраховує Національний банк, досяг рівня 42,28 грн/дол. Як прогнозували аналітики, на початку 2025 року американська валюта перетнула психологічну позначку та продовжує впевнено рухатися вгору. Українців хвилює питання, до якого рівня здатен піднятися курс найближчим часом і чи варто переживати за знецінення гривні.

Що українцям робити з доларами і чи виросте курс у січні 2025 - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Як розповідав у коментарі редакції Новини.LIVE економічний експерт Данило Монін, у січні курс долара коливатиметься в діапазоні 42-42,50 грн/дол, а євро перебуватиме на рівні 44-45 грн (плюс 5-6% до вартості долара). На ціну впливатимуть різні фактори, але найголовніші — це політика НБУ і перебіг зовнішнього західного фінансування України.

"Якщо нам нададуть кошти за програмою ERA, яка передбачає надання грантів за рахунок прибутку заморожених російських активів, то курс гривні залишатиметься стабільним. Плюс особисто я не чекаю зрушень у зв'язку з інавгурацією Трампа, адже інфляція в 1 кварталі буде вищою за 10%, тож НБУ її стримуватиме шляхом відсутності девальвації", — констатував Данило Монін.

Натомість іноземні аналітики вважають президентство Дональда Трампа каталізатором для зміцнення долара. Великі інвестиційні компанії Goldman Sachs, Morgan Stanley і UBS не передбачають можливості девальвації американської валюти, враховуючи плани Трампа щодо встановлення високих імпортних тарифів.

Українці, які цікавляться курсовою динамікою і ситуацією на валютному ринку, бачать тенденцію долара до дорожчання протягом першої половини січня. Не виключено, що зростання продовжиться найближчим часом, тому бажано не відкладати обмінні операції, якщо існує потреба.

Натомість краще не поспішати з продажем доларів, оскільки протягом 2025 року валюта стовідсотково виросте в ціні. Завдяки коливанням курсу учасникам обмінного ринку вдасться заробити в довгостроковій перспективі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, обмінники і банки можуть не прийняти певну валюту. Йдеться про пошкоджені купюри та фальшиві гроші. Сильно зношену готівку фінансові установи можуть забрати на інкасо (послуга заміни в іноземному банку), але клієнту доведеться заплатити комісію.

Також ми писали, що долар може різко злетіти в ціні через інавгурацію Дональда Трампа. Експерти прогнозують зміцнення американською валюти в січні 2025 року, тож українцям варто готуватися до потенційної девальвації гривні.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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