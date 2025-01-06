Долар може різко подорожчати – коли небезпечний період у 2025 році

Вивіска обмінника валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

За результатами першого тижня 2025 року долар вже подорожчав на 1,8% порівняно з найнижчим показником грудня. Різниця офіційного курсу гривні до долара становить 75 копійок, якщо брати до уваги розрахунок Національного банку на вівторок, 7 січня. Але попереду ще багато часу для зростання вартості американської валюти до рівня, закладеного в держбюджеті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли долар може злетіти в ціні найближчим часом.

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Небезпечний період у 2025 році

Українські експерти одноголосно запевняють, що протягом наступних 12 місяців долар планомірно зростатиме в ціні, а гривня буде знецінюватися. Наприклад, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що валюта здатна подорожчати до 47 грн/дол. на кінець 2025 року.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков також погодився в коментарі редакції Новини.LIVE, що долар досягне позначки 45 грн цьогоріч, хоча не дав точної відповіді, якої вартості чекати наступного грудня. Українці на власні очі можуть побачити, що прогнози справджуються: за перші 7 днів 2025 року валюта подорожчала на 16 копійок.

Динаміка офіційного курс гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Важко висловлювати чіткі очікування стосовно динаміки курсу за цілий рік. Але в короткостроковій перспективі американській валюті прогнозують подорожчання. Небезпечний період, коли долар може різко злетіти в ціні, пов'язаний з інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа.

Подія відбудеться 20 січня, і вона здатна стати каталізатором для зміцнення долара. Американські аналітики не виключають досягнення рівня паритету з євро (тобто 1:1). Великі інвестиційні компанії Goldman Sachs, Morgan Stanley і UBS скептично ставляться до потенційного рішення Трампа девальвувати долар.

Навпаки, його прагнення встановити високі імпортні тарифи і здійснити податкові скорочення можуть призвести до інфляції, високих ставок Федеральної резервної системи тощо. Все це зробить національну валюту більш привабливою для іноземного капіталу.

Тож українцям варто зважати на можливість різкого дорожчання долара у другій половині січня. Але не варто забувати, що офіційний курс розраховує Національний банк, який здатен стримувати коливання на валютному ринку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, долару та євро прогнозують планомірне дорожчання протягом усього 2025 року. Хоча на вартість європейської валюти можуть вплинути рішення Дональда Трампа, пов’язані з обмеженнями для ЄС. А долар відносно швидко здатен досягти рівня, встановленого в державному бюджеті на поточний рік.

Також ми писали, що 2025 рік змінить ситуацію з фінансами українців. По-перше, доведеться миритися зі зростанням курсу долара. По-друге, збільшилися податки для населення і бізнесу. По-третє, мінімальна зарплата залишилася на колишньому рівні.