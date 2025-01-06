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Опасный период в 2025 году — когда доллар может взлететь в цене

6 января 2025 17:50
Елизавета Супивская - редактор
Доллар может резко подорожать – когда опасный период в 2025 году
Вывеска обменника валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

По результатам первой недели 2025 года доллар уже подорожал на 1,8% по сравнению с самым низким показателем декабря. Разница официального курса гривны к доллару составляет 75 копеек, если брать во внимание расчет Национального банка на вторник, 7 января. Но впереди еще много времени для роста стоимости американской валюты до уровня, заложенного в госбюджете.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда доллар может взлететь в цене в ближайшее время.

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Опасный период в 2025 году

Украинские эксперты единогласно уверяют, что в течение следующих 12 месяцев доллар будет планомерно расти в цене, а гривна — обесцениваться. Например, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что валюта способна подорожать до 47 грн/долл. на конец 2025 года.

Доктор экономических наук Алексей Плотников также согласился в комментарии редакции Новини.LIVE, что доллар достигнет отметки 45 грн в этом году, хотя не дал точного ответа, какой стоимости ждать в следующем декабре. Украинцы сами могут увидеть, что прогнозы сбываются: за первые 7 дней 2025 года валюта подорожала на 16 копеек.

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Динамика официального курс гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Трудно высказывать четкие ожидания относительно динамики курса за целый год. Но в краткосрочной перспективе американской валюте прогнозируют подорожание. Опасный период, когда доллар может резко взлететь в цене, связан с инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Событие состоится 20 января, и оно способно стать катализатором для укрепления доллара. Американские аналитики не исключают достижения уровня паритета с евро (то есть 1:1). Крупные инвестиционные компании Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS скептически относятся к потенциальному решению Трампа девальвировать доллар.

Напротив, его стремление установить высокие импортные тарифы и осуществить налоговые сокращения могут привести к инфляции, высоким ставкам Федеральной резервной системы и тому подобное. Все это сделает национальную валюту более привлекательной для иностранного капитала.

Так что украинцам стоит учитывать возможность резкого подорожания доллара во второй половине января. Но не стоит забывать, что официальный курс рассчитывает Национальный банк, который способен сдерживать колебания на валютном рынке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, доллару и евро прогнозируют планомерное удорожание в течение всего 2025 года. Хотя на стоимость европейской валюты могут повлиять решения Дональда Трампа, связанные с ограничениями для ЕС. А доллар относительно быстро способен достичь уровня, установленного в государственном бюджете на текущий год.

Также мы писали, что 2025 год изменит ситуацию с финансами украинцев. Во-первых, придется мириться с ростом курса доллара. Во-вторых, увеличились налоги для населения и бизнеса. В-третьих, минимальная зарплата осталась на прежнем уровне.

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