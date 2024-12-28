Долар і євро у 2025 році – що буде з курсом і чи міняти гривні

Долари та євро в гаманці. Фото: Pixabay

Валютний ринок в Україні реагує на зовнішні та внутрішні чинники, які, своєю чергою, впливають на курсові показники. Рішення Національного банку та геополітична ситуація — головна рушійна сила для коливань показників. Протягом 2024 року долар і євро демонстрували висхідну динаміку, а прийдешній рік може готувати сюрпризи для українців.

Що буде з курсами валют у 2025 році, розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

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На початку 2024 року американська валюта коштувала майже 38 грн, а за 12 місяців подорожчала на 4 грн. Виходить, у річному розрізі курс долара виріс на понад 10%. Аналітики впевнені, що у 2025-му динаміка буде схожою — низхідної тенденції очікувати не варто. Причому перетин психологічної позначки у 42 грн відбудеться найближчим часом.

"Є прогнози міжнародних інституцій, є прогнози Національного банку, що долар вийде, скоріше за все, за показник 42 грн, а національна валюта буде девальвувати, тобто знецінюватися. Зараз важко казати, скільки коштуватиме долар під кінець 2025 року, але точно більше за 42 грн", — зауважив Олексій Плотніков.

Якщо в населення є потреба зберегти заощадження, краще заздалегідь перевести гривні в долари, поки не відбулося дорожчання. Так вдасться уникнути знецінення грошової одиниці, а в майбутньому — трохи заробити на різниці показників.

Динаміка курсових коливань долара в Україні за 2024 рік. Фото: скриншот/НБУ

Що буде з курсом євро

Ситуація з європейською валютою трохи відрізняється, бо важливо враховувати відношення євро до долара. Передбачається, що після інавгурації Дональда Трампа, відомого прихильника політики протекціонізму, американська валюта почне міцнішати на світовому ринку. Необхідно звертати увагу на його дії та рішення стосовно Єврозони, а також на можливість запровадження обмежень.

"Якщо будуть певні обмеження з боку Сполучених Штатів Америки до Європи, то, скоріше за все, зміцнюватись євро не буде. Валюта впаде в ціні по відношенню до долара. В Україні всі операції розраховують через американську валюту, тому кардинальних змін очікувати не варто. Хіба що НБУ вирішить прив’язати гривню до євро замість долара. Але це малоймовірно", — констатував експерт.

У річному розрізі курс євро в Україні змінився на 3,57%. Враховуючи пікове значення (понад 46 грн/євро у вересні), максимальне збільшення досягло 10%. Вже 4 місяці поспіль валюта дешевшає, що перегукується із прогнозами аналітиків.

Динаміка курсових коливань євро в Україні за 2024 рік. Фото: скриншот/НБУ

Нагадаємо, ближче до Різдва і Нового року курс долара традиційно зростає. Українцям рекомендують завчасно здійснити обмінні операції з валютою, аби зекономити. Оскільки у 2025 році, починаючи з січня, американська валюта може різко подорожчати.

Також ми писали, що для українців головною валютою залишається долар. Дизайн купюр змінювали кілька разів, але зовнішній вигляд не впливає на змогу використовувати гроші та обмінювати на гривні. Водночас деякі долари можуть не прийняти в пунктах обміну.