Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Дешевше не буде — чого чекати від курсу долара і євро у 2025 році arrow

Дешевше не буде — чого чекати від курсу долара і євро у 2025 році

28 грудня 2024 06:25
Єлизавета Супівська - редактор
Долар і євро у 2025 році – що буде з курсом і чи міняти гривні
Долари та євро в гаманці. Фото: Pixabay
Єлизавета Супівська - редактор

Валютний ринок в Україні реагує на зовнішні та внутрішні чинники, які, своєю чергою, впливають на курсові показники. Рішення Національного банку та геополітична ситуація — головна рушійна сила для коливань показників. Протягом 2024 року долар і євро демонстрували висхідну динаміку, а прийдешній рік може готувати сюрпризи для українців.

Що буде з курсами валют у 2025 році, розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

На початку 2024 року американська валюта коштувала майже 38 грн, а за 12 місяців подорожчала на 4 грн. Виходить, у річному розрізі курс долара виріс на понад 10%. Аналітики впевнені, що у 2025-му динаміка буде схожою — низхідної тенденції очікувати не варто. Причому перетин психологічної позначки у 42 грн відбудеться найближчим часом.

"Є прогнози міжнародних інституцій, є прогнози Національного банку, що долар вийде, скоріше за все, за показник 42 грн, а національна валюта буде девальвувати, тобто знецінюватися. Зараз важко казати, скільки коштуватиме долар під кінець 2025 року, але точно більше за 42 грн", — зауважив Олексій Плотніков.

Якщо в населення є потреба зберегти заощадження, краще заздалегідь перевести гривні в долари, поки не відбулося дорожчання. Так вдасться уникнути знецінення грошової одиниці, а в майбутньому — трохи заробити на різниці показників.

Дешевше не буде — чого чекати від курсу долара і євро у 2025 році - фото 1
Динаміка курсових коливань долара в Україні за 2024 рік. Фото: скриншот/НБУ

Що буде з курсом євро

Ситуація з європейською валютою трохи відрізняється, бо важливо враховувати відношення євро до долара. Передбачається, що після інавгурації Дональда Трампа, відомого прихильника політики протекціонізму, американська валюта почне міцнішати на світовому ринку. Необхідно звертати увагу на його дії та рішення стосовно Єврозони, а також на можливість запровадження обмежень.

"Якщо будуть певні обмеження з боку Сполучених Штатів Америки до Європи, то, скоріше за все, зміцнюватись євро не буде. Валюта впаде в ціні по відношенню до долара. В Україні всі операції розраховують через американську валюту, тому кардинальних змін очікувати не варто. Хіба що НБУ вирішить прив’язати гривню до євро замість долара. Але це малоймовірно", — констатував експерт.

У річному розрізі курс євро в Україні змінився на 3,57%. Враховуючи пікове значення (понад 46 грн/євро у вересні), максимальне збільшення досягло 10%. Вже 4 місяці поспіль валюта дешевшає, що перегукується із прогнозами аналітиків.

Дешевше не буде — чого чекати від курсу долара і євро у 2025 році - фото 2
Динаміка курсових коливань євро в Україні за 2024 рік. Фото: скриншот/НБУ

Нагадаємо, ближче до Різдва і Нового року курс долара традиційно зростає. Українцям рекомендують завчасно здійснити обмінні операції з валютою, аби зекономити. Оскільки у 2025 році, починаючи з січня, американська валюта може різко подорожчати.

Також ми писали, що для українців головною валютою залишається долар. Дизайн купюр змінювали кілька разів, але зовнішній вигляд не впливає на змогу використовувати гроші та обмінювати на гривні. Водночас деякі долари можуть не прийняти в пунктах обміну.

курс валют курс долара курс євро валюта обмін валют

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 Німеччина побоюється масового від’їзду сирійських лікарів

07:30 Хто має право на бронь від мобілізації в січні 2025 року

07:28 Росію масовано атакували БпЛА, є влучання — відео

07:17 США відправлять Україні зброї на 1,25 млрд доларів, — AP

07:01 ПриватБанк надасть кешбек за деякі перекази — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — вартість кольорових металів у грудні

06:30 В Україні продовжує дешевшати соняшник — вартість зерна у грудні

06:30 Оформлення відстрочки до настання 25 років — чи варто йти у ТЦК

06:29 Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

07:45 Німеччина побоюється масового від’їзду сирійських лікарів

07:30 Хто має право на бронь від мобілізації в січні 2025 року

07:28 Росію масовано атакували БпЛА, є влучання — відео

07:17 США відправлять Україні зброї на 1,25 млрд доларів, — AP

07:01 ПриватБанк надасть кешбек за деякі перекази — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — вартість кольорових металів у грудні

06:30 В Україні продовжує дешевшати соняшник — вартість зерна у грудні

06:30 Оформлення відстрочки до настання 25 років — чи варто йти у ТЦК

06:29 Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня