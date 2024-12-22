Курс долара напередодні свят – що буде з валютою найближчим часом

Американські долари в руках. Фото: Pexels

Національний банк протягом 16-22 грудня грав на нервах українців, бо курс американської валюти майже встановив черговий рекорд. На готівковому ринку поведінка долара здивувала, адже відбувся перетин психологічної позначки: обмінники продають і купують іноземні купюри за понад 42 грн/дол. Постає питання, що буде з валютним ринком наступного тижня і який офіційний курс гривні до долара розрахує НБУ.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара

Період із 23 до 29 грудня — останній повноцінний тиждень 2024 року. Як і передбачали експерти, з наближенням різдвяно-новорічних свят курс американської валюти почав пришвидшуватися. Але наступного тижня не передбачається жодних загроз для валютного ринку, тож можна впевнено сказати, що різких коливань курсових показників не буде.

На думку Олексія Плотнікова, в долара є всі шанси подорожчати до 42 грн найближчим часом. Українці повинні прийняти той факт, що національна валюта не буде дешевшати. Фінансові аналітики навіть погіршили прогноз на наступні 12 місяців, а банкіри впевнені, що 2025 рік принесе нові виклики валютному ринку.

"Наступна зупинка, можливо, буде на рівні біля 42 грн/дол. Валюта продовжує дорожчати, гривня буде дешевшати. Сказати впевнено, що показники піднімуться до 42 грн вже наступного тижня, я не можу. Така ймовірність є, але це залежить від дій Національного банку", — зауважив Олексій Плотніков.

Як видно з розрахунку офіційного курсу гривні до долара, на 23 грудня регулятор встановив показник 41,87 грн/дол., що менше попереднього значення на 5 копійок. Невелике здешевлення вперше за тижневий період дорожчання долара є сигналом від НБУ, що коридор змін варіюватиметься в межах 41,60-41,90 грн/дол.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Власне, таку динаміку очікують фінансові експерти. На готівковому ринку ситуація інакша: обмінники вже почали продавати і купувати американську валюту за 42 грн і дорожче. Залежно від рішення Нацбанку протягом 23-29 грудня, там існуватиме курсовий коридор 41,70-42,20 грн/дол.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, експерти прогнозують перетин психологічної позначки для курсу долара в січні. Передбачається, що вартість валюти перевищить 42 грн/дол. Тож українцям бажано здійснити обмінні операції заздалегідь, поки курс не виріс, аби зберегти вигоду.

Також ми писали, що українці цікавляться динамікою офіційного курсу гривні до долара. Його регулярно розраховує Національний банк, а готівковий ринок відштовхується від актуального показника, встановлюючи власні курси купівлі-продажу валюти.