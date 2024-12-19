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Долар майже на піку — що відбувається з офіційним курсом

19 грудня 2024 06:35
Єлизавета Супівська - редактор
НБУ обновив офіційний курс долара – що відбувається 19 грудня
Американські долари. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Національний банк щодня розраховує офіційний курс долара до гривні. Відколи регулятор відмовився від фіксованого курсоутворення, показники невпинно рухаються вгору. У грудні долар кілька разів оновив історичний максимум. Очевидно, у короткостроковій перспективі це повториться.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Офіційний курс гривні до долара

Різке дорожчання почалося наприкінці листопада, відтоді американська валюта виросла в ціні на 60 копійок. Експерти прогнозують перетин психологічної позначки ближче до кінця 2024 року, проте динаміка показує, що рубіж у 42 грн/дол. вдасться подолати швидше.

Вже у четвер, 19 грудня, офіційний курс гривні до долара перебуває на рівні 41,90 грн/дол., що більше від попереднього значення на 8 копійок. Такими темпами вже у 20-х числах грудня прогнози фінансових аналітиків можуть справдитися.

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Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Що відбувається в обмінниках

Готівковий ринок трохи випереджає темпи розрахунків Національного банку. В обмінниках українцям уже продають валюту за 42 грн, причому психологічну позначку перетнув як курс продажу, так і купівлі. Динаміка демонструвала певні просідання в перший тиждень грудня, але дорожчання грошової одиниці швидко набрало темпи.

Громадянам рекомендують здійснити обмінні операції до настання 2025 року, поки є можливість трохи заощадити. Вже в січні не варто сподіватися на значне посилення гривні: НБУ стримуватиме девальвацію, але в межах похибки. Купивши долари заздалегідь, можна буде перепродати купюри через кілька місяців, аби заробити на різниці показників.

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Коливання курсу долара на готівковому ринку. Фото: скриншот/Мінфін

Нагадаємо, обмінники України переписали готівковий курс долара. Показники вже перетнули психологічну позначку і зафіксувалися вище 42 грн/дол. Така тенденція змушує населення швидше купувати американську валюту, поки долар не подорожчав ще відчутніше.

Також ми писали, що експерти прогнозують курс долара на рівні 42-42,5 грн/дол. у січні 2025 року. Тенденцію до дорожчання українці відслідковують протягом всього грудня. Не виключено, що з настанням наступного року курс більше не опуститься нижче 42 грн/дол.

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