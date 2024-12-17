Курс валют прискориться – що буде з доларом і євро в січні 2025

Долари та євро в руках. Фото: НБУ/Flickr

На валютному ринку прогнозують зміни у січні 2025 року. Американська та європейська валюта може подорожчати після Нового року. І навряд чи показники опустяться нижче психологічної позначки. Ходять чутки, що НБУ може прив’язати курс гривні до євро, що також вплине на вартість валюти.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом валют у січні.

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Американська валюта планомірно дорожчала більше року, відколи Національний банк відмовився від фіксованого курсу. Станом на середину грудня долар коштує 41,60 грн, але експерт прогнозує підняття показників у 2025 році. Швидше за все, курс підніметься до 42 грн/дол. напередодні Нового року, перетнувши психологічну позначку. І до попереднього рівня не повернеться.

"Я думаю, курс долара до кінця 2024 року, судячи з тенденцій, буде виведений до позначки 42 грн/дол. Відповідно в січні, думаю, слід очікувати курс 42-42,50 грн/дол. Це навіть відповідає очікуванням фінансових аналітиків і закладеному в держбюджет рівню", — констатував Данило Монін.

Що стосується євро, то українці спостерігали здешевлення з кінця вересня. Відтоді валюта опустилася з рівня 46,23 грн/євро до 43,70 грн/євро. А мінімальне значення сягнуло нижче 43 грн у листопаді. Проте експерт переконаний, що з січня ситуація зміниться. Він прогнозує коливання в межах 5-6% вище вартості долара. Тож варто очікувати курс на рівні 44-45 грн/євро.

Виходить, якщо існує потреба придбати долари чи євро, бажано зробити це в грудні, поки курс різко не підскочив. А продавати купюри краще в січні, аби більше заробити на різниці показників.

Що кажуть фінансові аналітики

У грудні професійні прогнозисти погіршили власні прогнози щодо курсу долара в Україні протягом наступних 12 місяців. Згідно з опитуваннями Національного банку, фінансові експерти схилилися до думки, що середня вартість американської валюти протягом 2025 року становитиме 44,83 грн/дол. Хоча в жовтні прогнозували 44,08 грн/дол.

Вірогідно, зміни пов’язані з річною динамікою курсу. За поточний рік вартість долара виросла на 10%, тому не виключено, що протягом наступних 12 місяців коливання залишаться стабільними. Адже девальвація гривні неминуча: Центр економічної стратегії передбачає послаблення національної валюти на рівні 8%.

Нагадаємо, українців можуть оштрафувати за зберігання доларів та євро. Це передбачено правилами перевезення валюти через державний кордон: якщо людина має при собі понад 10 000 євро готівкою (в еквіваленті), то повинна задекларувати кошти. Інакше буде платити великий штраф.

Також ми писали, що деяким українцям можуть попастися долари з зірочкою біля серійного номера. Цей спеціальний символ означає, що купюру замінили через типографічний недолік. Аби відрізняти нові банкноти від бракованих, не змінюючи номер, їх маркують зіркою.