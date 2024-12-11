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Українці можуть отримати долари з зірочкою — що це означає

11 грудня 2024 14:17
Єлизавета Супівська - редактор
Долари з зірочкою – що означає символ і чи можна їх продати
Американські долари. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українці могли помічати на американських купюрах спеціальний символ у вигляді зірочки. Він з’являється не вибірково, а в результаті збоїв під час друку грошей. І хоча наявність символу ніяк не впливає на вартість номіналу, деякі громадяни продають марковані долари дорожче.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що означає зірочка на доларах і скільки можна заробити на такій валюті.

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Чому на грошах з’являється зірочка

Навіть максимально налагоджений процес друку грошей, використання новітнього обладнання і передових технологій не виключають можливість виникнення проблем. Іноді долари друкують із дефектами і браками, типографічними недоліками тощо. В таких випадках банкноту доводиться замінювати.

Як розповіли фахівці US Currency Education Program, кожна купюра має власний серійний номер. Комбінації унікальні та не повинні повторюватися. Замінюючи браковану готівку, потрібно якось відрізнити номер, водночас не втручаючись у послідовність цифр. Для цього згодився спеціальний символ у вигляді зірки — вона є маркером, який вказує на помилку під час виготовлення купюри.

Іншими словами, це розпізнавальний знак для замінених грошових одиниць. Зірочка жодним чином не впливає на номінальну вартість доларів, але чомусь вважається чудовим приводом для колекціонування. Тому в Україні нерідко виставляють на продаж подібну готівку.

Причому не існує усталеного діапазону цін. Взагалі незрозуміло, як продавці вирішують, за скільки готові віддати банкноту з цікавим номером. Наприклад, на спеціалізованому порталі OLX можна придбати 1 долар із зірочкою біля серійного номера за 250 грн. А хтось хоче заробити на 100-доларовій купюрі 5 800 грн через наявність рідкісного символу.

  • Українці можуть отримати долари з зірочкою — що це означає - фото 1
    Долари з зірочкою біля серійного номера. Фото: скриншот
  • Українці можуть отримати долари з зірочкою — що це означає - фото 2
    Долари з зірочкою біля серійного номера. Фото: скриншот
  • Українці можуть отримати долари з зірочкою — що це означає - фото 3
    Долари з зірочкою біля серійного номера. Фото: скриншот
  • Українці можуть отримати долари з зірочкою — що це означає - фото 4
    Долари з зірочкою біля серійного номера. Фото: скриншот
  • Українці можуть отримати долари з зірочкою — що це означає - фото 5
    Долари з зірочкою біля серійного номера. Фото: скриншот
  • Українці можуть отримати долари з зірочкою — що це означає - фото 6
    Долари з зірочкою біля серійного номера. Фото: скриншот
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Нагадаємо, ближче до різдвяно-новорічних свят може виникнути ажіотаж на іноземну валюту. Курс долара виросте, що є традиційною реакцією ринку на наближення січня. Українцям не варто масово скуповувати валюту, аби не створити надмірний попит.

Також ми писали, що наших громадян штрафують за зберігання доларів і євро. Адже заборонено перетинати державний кордон із готівковою валютою без її декларування. Важливо уточнити, що сума коштів повинна перевищувати 10 000 євро в еквіваленті.

OLX долар валюта продаж гроші

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