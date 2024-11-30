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Ажіотаж на валюту — що буде з курсом долара на новорічні свята

30 листопада 2024 19:01
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара на новорічні свята очікує новий тренд – до чого готуватися українцям
Американські долари. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українці звикли, що курс долара коливається з більшою динамікою при наближенні вагомих подій. Наприклад, перед різдвяно-новорічними святами. Традиційно за тиждень перед Новим роком починається пожвавлення торгівлі, імпортери завозять більше товарів в очікуванні ажіотажу, а споживачі активніше здійснюють обмінні операції. Тож валютний ринок реагує на зрушення і змінює курсові показники.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара на новорічні свята.

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Що чекати від курсу валют

Оскільки 2024 рік перебуватиме на стадії плавного переходу у 2025-й, валюта, ймовірно, подорожчає. Але важко сказати напевно, чи добереться показник до рівня 42 грн/дол., оскільки на формування курсу впливають різні фактори, деякі з них — приховані від загалу.

Експерт застеріг українців від необдуманого обміну гривень на долари чи євро у спробі виграти на різниці курсів наприкінці року. По-перше, спред буде невеликим, в діапазоні кількох десятків копійок, тож дохід виявиться мінімальним. Треба оперувати значними сумами, щоб отримати вигоду від курсових коливань.

По-друге, підвищений попит серед населення і бізнесу може зруйнувати баланс на ринку, що негативно вплине на динаміку. Краще купувати долари за потребою і поступово, бо ближче до Нового року регулятор може застосувати певні обмежувальні заходи для регулювання ситуації.

"На новорічні свята є шанс, що долар коштуватиме 42 грн. Але вірогідність не стовідсоткова, бо Україна зараз перебуває у стані невпевненості. Це стосується не лише валютного ринку, а будь-яких напрямків діяльності. Очевидно одне: американські купюри дешевшати не будуть. Це константа, яку громадяни повинні прийняти", — зауважив Олексій Плотніков.

Раніше економічний експерт Данило Монін у коментарі редакції Новини.LIVE також запевняв, що в останній тиждень перед Новим роком валюта подорожчає до 42 грн. Це очевидний результат багатьох факторів, наприклад, імпорту товарів з-за кордону і збільшеного попиту на іноземні банкноти серед споживачів.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, громадяни цікавляться ситуацією на валютному ринку, оскільки їхні доходи і заощадження певним чином прив’язані до курсу долара. Ті українці, які зробили ставку на зміцнення валюти, будуть в мінусі, якщо гривня несподівано почне протистояти девальвації.

Також ми давали відповіді на питання про курс долара, які хвилюють багатьох українців у 2024 році. Наприклад, писали про ситуацію на валютному ринку після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, про найвигідніші дні тижня для обмінних операцій, про плюси і мінуси купівлі доларів у банках чи обмінниках тощо.

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