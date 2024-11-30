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Ажиотаж на валюту — что будет с долларом на новогодние праздники

30 ноября 2024 19:01
Елизавета Супивская - редактор
Курс доллара на новогодние праздники ожидает новый тренд – к чему готовиться украинцам
Американские доллары. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы привыкли, что курс доллара колеблется с большей динамикой при приближении значимых событий. К примеру, перед рождественско-новогодними праздниками. Традиционно за неделю перед Новым годом начинается оживление торговли, импортеры завозят больше товаров в ожидании ажиотажа, а потребители активнее совершают обменные операции. Поэтому валютный рынок реагирует на сдвиг и меняет курсовые показатели.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара на новогодние праздники.

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Поскольку 2024 год будет находиться на стадии плавного перехода в 2025-й, валюта, вероятно, подорожает. Но трудно сказать наверняка, доберется ли показатель до уровня 42 грн/долл., поскольку на формирование курса влияют разные факторы, некоторые из них скрыты от человеческих масс.

Эксперт предостерег украинцев от необдуманного обмена гривен на доллары или евро в попытке выиграть на разнице курсов в конце года. Во-первых, спрэд будет небольшим, в диапазоне нескольких десятков копеек, так что доход окажется минимальным. Надо оперировать значительными суммами, чтобы извлечь выгоду от курсовых колебаний.

Во-вторых, повышенный спрос у населения и бизнеса может разрушить баланс на рынке, что негативно повлияет на динамику. Лучше покупать доллары по необходимости и постепенно, потому что ближе к Новому году регулятор может применить определенные ограничительные меры для регулирования ситуации.

"На новогодние праздники есть шанс, что доллар будет стоить 42 грн. Но вероятность не стопроцентная, ведь Украина сейчас находится в состоянии неуверенности. Это касается не только валютного рынка, но и любых направлений деятельности. Очевидно одно: американские купюры дешеветь не будут. Это константа, которую граждане должны принять", — отметил Алексей Плотников.

Ранее экономический эксперт Даниил Монин в комментарии редакции Новини.LIVE также уверял, что в последнюю неделю перед Новым годом валюта подорожает до 42 грн. Это очевидный результат многих факторов, например, импорта товаров из-за границы и возросшего спроса на иностранные банкноты среди потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, граждане интересуются ситуацией на валютном рынке, поскольку их доходы и сбережения определенным образом привязаны к курсу доллара. Украинцы, сделавшие ставку на укрепление валюты, будут в минусе, если гривня неожиданно начнет противостоять девальвации.

Также мы давали ответы на вопросы о курсе доллара, которые волнуют многих украинцев в 2024 году. Например, писали о ситуации на валютном рынке после победы Дональда Трампа на выборах в США, о самых выгодных днях недели для обменных операций, о плюсах и минусах покупки долларов в банках или обменниках.

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