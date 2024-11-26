Курс долара в Україні – 5 головних питань про валюту у 2024 році

Купюра 100 доларів у руках. Фото: НБУ/Flickr

Валютний ринок в Україні дуже мінливий і піддатливий до зовнішніх чинників. На курс долара впливає повномасштабна війна, вибори президента в США, навіть сезонність. Одного дня тижня американська валюта може коштувати дорожче, а наступного — подешевшати, причому така динаміка має власну періодичність.

Сайт Новини.LIVE відповідає на п’ять питань про курс долара, які хвилюють кожного українця у 2024 році.

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№1. Що буде з курсом після перемоги Трампа на виборах

6 листопада відбулися президентські вибори у Сполучених Штатах Америки, за результатами яких перемогу здобув Дональд Трамп. На тлі такої важливої новини в багатьох українців з’явилося хвилювання щодо різкого дорожчання курсу долара. Насправді ж вартість американської валюти не залежала від перебігу президентської гонки.

"Оскільки Трамп стане наступним президентом США, то долар на світовому ринку буде міцнішати, бо він пропагує політику протекціонізму, тобто захисту американських інтересів і ваги валюти. Стосовно України, в нас позиція долар-гривня до світових ринків не має безпосереднього відношення", — зауважив доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Це означає, що не варто турбуватися про значні коливання. Перемога Трампа не вплине на курс долара, хоча зрозуміло, що дешевшати валюта не буде. Навіть якби Камала Гарріс здобула лідерство на виборах, долар би не впав у ціні.

№2. Де вигідніше обмінювати валюту

Українці здебільшого обирають між двома установами — банками та обмінниками. Десь показники курсу вигідніші, що дозволяє більше заробити на продажу або менше витратити на покупку. За словами Олексія Плотнікова, відповідь на питання, де краще здійснювати обмінні операції, залежить від індивідуальних потреб клієнтів.

"Як правило, в обмінниках кращий курс, аніж у банках. На чорному ринку кращий, ніж в обмінниках. Я пропагую обмін у банках, бо там максимально безпечно купити валюту, є камери та охорона. Обмінники такого сервісу не пропонують", — зауважив експерт.

Якщо не хочете натрапити на шахраїв, бажано не купувати долари на чорному ринку. Там найбільша ймовірність отримати фальшиві купюри, які потім не вдасться продати. Банки найбезпечніші та подекуди пропонують вигідніший курс продажу. Варто заздалегідь порівняти показники в різних установах, перш ніж обирати пункт призначення.

№3. Що буде з курсом долара до кінця року

До завершення 2024 року залишилося трохи більше місяця, тож громадян хвилює питання, чого чекати від курсу американської валюти. Можливо, долар подорожчає, отже потрібно купити певну суму для подальшого вигідного обміну. Чи навпаки, краще притримати гривні, поки валюта не подешевшає.

Економічний експерт Данило Монiн зауважив, що перед Новим роком долар дійсно може вирости в ціні. Це традиційна ситуація, адже попит серед населення та бізнесу покращується, імпортери завозять більше іноземних товарів.

"Це керована політика НБУ, саме регулятор вирішує, що буде з доларом. Я не виключаю, що в останній тиждень перед Новим роком долар подорожчає до 42 грн. Виходячи з такої ситуації, валюту можна купувати неквапливо", — констатував Данило Монін.

Що стосується євро, то українці зможуть купити банкноти навіть дешевше, ніж влітку, оскільки Національний банк зміцнив офіційний курс національної валюти. Наприкінці грудня євро навряд чи подорожчає до жовтневого рівня, коли одна грошова одиниця коштувала понад 46 грн. Але й не опуститься до нижче 44 грн/євро.

№4. Коли вигідно купувати/продавати долари

Коливання на валютному ринку мають чітку періодичність, яку легко прослідкувати за допомогою графіків на спеціалізованому порталі Мінфін. Виявляється, за останній місяць пік вартості долара в Україні припадав на такі дати:

22 жовтня (вівторок);

29 жовтня (вівторок);

6 листопада (середа);

13 листопада (середа);

18 листопада (понеділок);

26 листопада (вівторок).

Це означає, що саме на початку тижня найбільш вигідний час для продажу доларів, оскільки вдасться заробити максимальну суму в гривнях. Водночас найнижчі показники курсу фіксувалися в такі дати:

24 жовтня (четвер);

31 жовтня (четвер);

8 листопада (п’ятниця);

15 листопада (п’ятниця);

22 листопада (п’ятниця).

Отже українцям бажано купувати долари наприкінці тижня, аби зекономити на обміні. Аналізуючи коливання валютного ринку, можна побачити періодичність виникнення низхідних і висхідних трендів, що допоможе уникнути невигідного обміну.

№5. Що буде з курсом долара після війни

Доктор економічних наук Олексій Плотніков зауважив, що курс долара після завершення війни в Україні залежить від результатів бойових дій. Також велике значення матиме обсяг фінансової допомоги від міжнародних партнерів, яку направлять на відновлення інфраструктури.

"Якщо розпочнуть багато проєктів відбудови і прийдуть іноземні гроші, то долара буде багато. Дефіцит уже не лякатиме, а пропозиція перевищуватиме попит. Але не треба сподіватися, що валюта подешевшає. Думаю, принаймні зростання курсу після війни зупиниться", — уточнив експерт.

Показник може зафіксуватися на рівні 43 грн/дол. чи 45 грн/дол., залежно від того, скільки ще триватиме повномасштабна війна. Національний банк також здійснює заходи для регулювання і стабілізації курсу шляхом інтервенції. Тож різкого стрибка вартості американської валюти чи здешевлення після війни чекати не варто.

Нагадаємо, чимало українців здійснюють обмінні операції на вихідних. Постає питання, чи вигідно продавати/купувати долари в суботу і неділю, зважаючи на динаміку коливань.

Також ми писали, що обмінники можуть не прийняти деякі долари. Наприклад, якщо валюта сильно пошкоджена або містить ознаки підробки. Плюс періодично виникають проблеми з обміном доларів 2006 року випуску.