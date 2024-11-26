Курс доллара в Украине – 5 главных вопросов о валюте в 2024 году

Купюра 100 долларов в руках. Фото: НБУ/Flickr

Валютный рынок в Украине очень изменчив и податлив к внешним факторам. На курс доллара влияет полномасштабная война, выборы президента в США, даже сезонность. В один день недели американская валюта может стоить дороже, а на следующей — подешеветь, причем такая динамика имеет собственную периодичность.

Сайт Новини.LIVE отвечает на пять вопросов о курсе доллара, которые волнуют каждого украинца в 2024 году.

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№1. Что будет с курсом после победы Трампа на выборах

6 ноября прошли президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, по результатам которых победу одержал Дональд Трамп. На фоне столь важной новости у многих украинцев появилось волнение по поводу резкого удорожания курса доллара. На самом же деле стоимость американской валюты не зависела от хода президентской гонки.

"Поскольку Трамп станет следующим президентом США, то доллар на мировом рынке будет крепнуть, ведь он пропагандирует политику протекционизма, то есть защиты американских интересов и веса валюты. Относительно Украины, у нас позиция доллар-гривна к мировым рынкам не имеет непосредственного отношения", — отметил доктор экономических наук Алексей Плотников.

Это значит, что не стоит беспокоиться о значительных колебаниях. Победа Трампа не окажет влияния на курс доллара, хотя понятно, что дешеветь валюта не будет. Даже если бы Камала Харрис завоевала лидерство на выборах, доллар бы не упал в цене.

№2. Где выгоднее обменивать валюту

Украинцы в основном выбирают между двумя учреждениями — банками и обменниками. Где-то показатели курса более выгодны, что позволяет больше заработать на продаже или меньше потратить на покупку. По словам Алексея Плотникова, ответ на вопрос, где лучше совершать обменные операции, зависит от индивидуальных потребностей клиентов.

"Как правило, в обменниках лучший курс, чем в банках. На черном рынке лучше, чем в обменниках. Я пропагандирую обмен в банках, потому что там максимально безопасно купить валюту, есть камеры и охрана. Обменники такого сервиса не предлагают", — отметил эксперт.

Если не хотите встретить мошенников, желательно не покупать доллары на черном рынке. Там самая большая возможность получить фальшивые купюры, которые потом не удастся продать. Банки самые безопасные и иногда предлагают более выгодный курс продажи. Следует заранее сравнить показатели в различных учреждениях, прежде чем выбирать пункт назначения.

№3. Что будет с курсом доллара до конца года

До завершения 2024 года осталось чуть больше месяца, так что граждан волнует вопрос, чего ждать от курса американской валюты. Возможно, доллар подорожает, так что нужно купить определенную сумму для дальнейшего выгодного обмена. Или наоборот, лучше придержать гривню, пока валюта не подешевеет.

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, что перед Новым годом доллар действительно может вырасти в цене. Это традиционная ситуация, ведь спрос у населения и бизнеса улучшается, импортеры завозят больше иностранных товаров.

"Это управляемая политика НБУ, именно регулятор решает, что будет с долларом. Я не исключаю, что в последнюю неделю перед Новым годом доллар подорожает до 42 грн. Исходя из такой ситуации, валюту можно покупать неторопливо" , — констатировал Даниил Монин.

Что касается евро, то украинцы смогут купить банкноты даже дешевле чем летом, поскольку Национальный банк укрепил официальный курс национальной валюты. В конце декабря евро вряд ли подорожает до октябрьского уровня, когда одна денежная единица стоила более 46 грн. Но и не опустится до 44 грн/евро.

№4. Когда выгодно покупать/продавать доллары

Колебания на валютном рынке имеют четкую периодичность, которую легко проследить с помощью графиков на специализированном портале Минфин. Оказывается, за последний месяц пик стоимости доллара в Украине приходился на такие даты:

22 октября (вторник);

29 октября (вторник);

6 ноября (среда);

13 ноября (среда);

18 ноября (понедельник);

26 ноября (вторник).

Это означает, что именно в начале недели наиболее выгодное время для продажи долларов, поскольку удастся заработать максимальную сумму в гривнах. А самые низкие показатели курса фиксировались в такие даты:

24 октября (четверг);

31 октября (четверг);

8 ноября (пятница);

15 ноября (пятница);

22 ноября (пятница).

Так что украинцам желательно покупать доллары в конце недели, чтобы сэкономить на обмене. Анализируя колебания валютного рынка, можно увидеть периодичность возникновения нисходящих и восходящих трендов, что поможет избежать невыгодного обмена.

№5. Что будет с курсом доллара после войны

Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что курс доллара по завершении войны в Украине зависит от результатов боевых действий. Также большое значение имеет объем финансовой помощи от международных партнеров, которую направят на восстановление инфраструктуры.

"Если начнут многие проекты восстановления и придут иностранные деньги, то доллара будет много. Дефицит уже не будет пугать, а предложение превысит спрос. Но не надо надеяться, что валюта подешевеет. Думаю, по крайней мере, рост курса после войны остановится", — уточнил эксперт.

Показатель может зафиксироваться на уровне 43 грн/долл. или 45 грн/долл., в зависимости от того, сколько еще продлится полномасштабная война. Национальный банк также осуществляет меры по регулированию и стабилизации курса путем интервенции. Так что резкого скачка стоимости американской валюты или удешевления после войны ждать не стоит.

Напомним, многие украинцы осуществляют обменные операции на выходных. Возникает вопрос, выгодно ли продавать/покупать доллары в субботу и воскресенье, учитывая динамику колебаний.

Также мы писали, что обменники могут не принять некоторые доллары. К примеру, если валюта сильно повреждена или содержит признаки подделки. Плюс периодически возникают проблемы с обменом долларов 2006 года выпуска.