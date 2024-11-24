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Українцям варто знати — що буде з курсом долара наступного тижня

24 листопада 2024 17:22
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара наприкінці листопада – скільки коштуватиме валюта
Американські долари. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Коливання курсу долара в Україні підпорядковуються зовнішнім і внутрішнім факторам, зокрема тривалості повномасштабної війни, збиткам від атак російських окупантів, нестабільності фінансування державного бюджету, частковій кризі міжнародної торгівлі тощо. Проте Національний банк (НБУ) намагається втримувати вартість валюти на стабільному рівні.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара наступного тижня.

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В листопаді 2024 року попит на валюту залишається відносно високим, оскільки населення вже не сподівається на зміцнення гривні, а чекає подальшого зростання показників. Регулятор вживає заходів для стримування девальвації, але бюджетний дефіцит і затримки міжнародного фінансування не дозволяють значно покращити ситуацію.

Експерт зауважив, що найближчим часом Україна отримає понад 15 млрд доларів від західних партнерів, тож у період з 25 листопада до початку грудня курсу американської валюти нічого не загрожує.

"Ми матимемо позитивний платіжний баланс і зростання міжнародних резервів. Крім того, інфляція вже вийшла за діапазон прогнозу НБУ, це теж привід тримати курс стабільним. Я не думаю, що регулятор зміцнюватиме гривню найближчим часом. Бо конвертація грошей Заходу дасть менше доходів до бюджету. Тому прогноз — коливання в діапазоні 41-41,5 грн/дол.", — констатував Данило Монін.

Щоправда, ближче до кінця 2024 року долар може подорожчати. Це традиційне коливання на валютному ринку через наближення Нового року, активізацію торгівлі, збільшення кількості імпортних товарів тощо. Зміцнення гривні можливе, але в діапазоні кількох десятків копійок.

Для цього потрібно, щоб зовнішньоторговельний баланс покращився, а НБУ продовжив проводити стриману грошово-кредитну політику. Проте наступного тижня українцям не варто сподіватися на різкі зміни в курсових показниках. Так само не бажано скуповувати долари, якщо немає нагальної потреби, бо виграти в короткостроковій перспективі на різниці курсів не вийде.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, деякі доларові купюри банки та обмінники в Україні не приймають. Оскільки всі фінансові установи повинні підпорядковуватися вимогам НБУ щодо обміну валюти, то значно пошкоджена готівка годиться лише для інкасо (її вилучають і передають в банки країни походження для обміну на придатні купюри).

Також ми писали, що валютний ринок в Україні має характерні особливості. Динаміка курсу долара підпорядковується певним правилам, відповідно до яких четвер і п’ятниця стають найкращими днями тижня для купівлі американських банкнот.

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