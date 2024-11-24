Курс доллара в конце ноября – сколько будет стоить валюта

Американские доллары. Фото: Pexels

Колебания курса доллара в Украине подчиняются внешним и внутренним факторам, в частности продолжительности полномасштабной войны, ущербу от атак российских оккупантов, нестабильности финансирования государственного бюджета, частичному кризису международной торговли и др. Однако Национальный банк пытается удерживать стоимость валюты на стабильном уровне.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара на следующей неделе.

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В ноябре 2024 года спрос на валюту остается относительно высоким, поскольку население уже не надеется на укрепление гривны, а ожидает дальнейшего роста показателей. Регулятор принимает меры по сдерживанию девальвации, но бюджетный дефицит и задержки международного финансирования не позволяют значительно улучшить ситуацию.

Эксперт отметил, что в ближайшее время Украина получит более 15 млрд долларов от западных партнеров, так что в период с 25 ноября по начало декабря курсу американской валюты ничего не угрожает.

"У нас будет положительный платежный баланс и рост международных резервов. Кроме того, инфляция уже вышла за диапазон прогноза НБУ, это тоже повод держать курс стабильным. Я не думаю, что регулятор будет укреплять гривну в ближайшее время. Потому что конвертация денег Запада даст меньше доходов в бюджет. Поэтому прогноз — колебания в диапазоне 41-41,5 грн/долл.», — констатировал Даниил Монин.

Правда, ближе к концу 2024 года доллар может подорожать. Это традиционное колебание на валютном рынке из-за приближающегося Нового года, активизации торговли, увеличения количества импортных товаров и т.д. Укрепление гривны возможно, но в диапазоне нескольких десятков копеек.

Для этого нужно, чтобы внешнеторговый баланс улучшился, а НБУ продолжил проводить сдержанную денежно-кредитную политику. Однако на следующей неделе украинцам не следует надеяться на резкие изменения в курсовых показателях. Так же не желательно скупать доллары, если нет необходимости, ведь выиграть в краткосрочной перспективе на разнице курсов не получится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые долларовые купюры банки и обменники в Украине не принимают. Поскольку все финансовые учреждения должны подчиняться требованиям НБУ по обмену валюты, то значительно поврежденная наличность годится только для инкассо (ее изымают и передают в банки страны происхождения для обмена на пригодные купюры).

Также мы писали, что валютный рынок в Украине имеет характерные особенности. Динамика курса доллара подчиняется определенным правилам, согласно которым четверг и пятница становятся лучшими днями недели для покупки американских банкнот.