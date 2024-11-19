Вигідні дні для продажу валюти — коли краще купувати долари в обмінниках

Американські долари в руках. Фото: Pexels

Курс долара в Україні не стоїть на місці, він регулярно коливається. Національний банк щодня (окрім вихідних) розраховує офіційний курс гривні до долара, а фінансові установи реагують на показники і встановлюють актуальні курси обміну валюти. Водночас завдяки графікам динаміки можна проаналізувати, в які дні тижня українцям вигідніше продавати і купувати долари.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли краще купувати валюту в обмінниках.

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Коли вигідніше міняти долари

Згідно з даними порталу Мінфін, коливання курсу американської валюти мають характерні особливості. Завдяки повторюваності підняття і падіння показників можна визначити, в які дні тижня долар коштуватиме дешевше. Такий аналіз допоможе уникнути зайвих витрат, пов’язаних із нестабільністю валютного ринку в Україні.

Дивлячись на графік готівкового курсу долара в обмінних пунктах за місяць, стає очевидною така тенденція: вівторок і середа — не найкращі дні для купівлі іноземних банкнот, оскільки тоді настає пік вартості доларів. Починаючи з середи, показники опускаються і традиційно четвер/п’ятниця стають найбільш оптимальним періодом для обміну гривень.

Коливання готівкового курсу долара за місяць. Скриншот: Мінфін

Згідно з графіком, за останній місяць долари найдорожче коштували в такі дати:

22 жовтня (вівторок);

29 жовтня (вівторок);

6 листопада (середа);

13 листопада (середа).

Найнижчі показники курсу долара зафіксувалися в такі дні:

24 жовтня (четвер);

31 жовтня (четвер);

8 листопада (п’ятниця);

15 листопада (п’ятниця).

Виходить, купувати американську валюту потрібно перед вихідними, щоб якнайбільше зекономити на обміні. Якщо ваша ціль — продати долари, краще відвідати обмінний пункт в першій половині тижня, аби максимізувати вигоду.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни курс євро значно виріс. Завдяки міжнародній підтримці та стримуючим заходам НБУ вдалося стабілізувати ситуацію, проте дорожчання не уникнути. Ми з’ясували, що українці можуть купити на 100 євро в листопаді 2024 року.

Також ми писали, що обмінні пункти і банки можуть не прийняти певні купюри, якщо вони не відповідають встановленим нормам. Наприклад, гроші повинні бути справжніми та не містити значних пошкоджень. Інакше здати долари чи євро не вийде.