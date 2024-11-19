Вигідні дні для продажу валюти — коли краще купувати долари в обмінниках

Секрет обмінників — які дні тижня вигідні для купівлі доларів
Курс долара в Україні не стоїть на місці, він регулярно коливається. Національний банк щодня (окрім вихідних) розраховує офіційний курс гривні до долара, а фінансові установи реагують на показники і встановлюють актуальні курси обміну валюти. Водночас завдяки графікам динаміки можна проаналізувати, в які дні тижня українцям вигідніше продавати і купувати долари.
Сайт Новини.LIVE розповідає, коли краще купувати валюту в обмінниках.
Коли вигідніше міняти долари
Згідно з даними порталу Мінфін, коливання курсу американської валюти мають характерні особливості. Завдяки повторюваності підняття і падіння показників можна визначити, в які дні тижня долар коштуватиме дешевше. Такий аналіз допоможе уникнути зайвих витрат, пов’язаних із нестабільністю валютного ринку в Україні.
Дивлячись на графік готівкового курсу долара в обмінних пунктах за місяць, стає очевидною така тенденція: вівторок і середа — не найкращі дні для купівлі іноземних банкнот, оскільки тоді настає пік вартості доларів. Починаючи з середи, показники опускаються і традиційно четвер/п’ятниця стають найбільш оптимальним періодом для обміну гривень.
Згідно з графіком, за останній місяць долари найдорожче коштували в такі дати:
- 22 жовтня (вівторок);
- 29 жовтня (вівторок);
- 6 листопада (середа);
- 13 листопада (середа).
Найнижчі показники курсу долара зафіксувалися в такі дні:
- 24 жовтня (четвер);
- 31 жовтня (четвер);
- 8 листопада (п’ятниця);
- 15 листопада (п’ятниця).
Виходить, купувати американську валюту потрібно перед вихідними, щоб якнайбільше зекономити на обміні. Якщо ваша ціль — продати долари, краще відвідати обмінний пункт в першій половині тижня, аби максимізувати вигоду.
Що ще треба знати українцям
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни курс євро значно виріс. Завдяки міжнародній підтримці та стримуючим заходам НБУ вдалося стабілізувати ситуацію, проте дорожчання не уникнути. Ми з’ясували, що українці можуть купити на 100 євро в листопаді 2024 року.
Також ми писали, що обмінні пункти і банки можуть не прийняти певні купюри, якщо вони не відповідають встановленим нормам. Наприклад, гроші повинні бути справжніми та не містити значних пошкоджень. Інакше здати долари чи євро не вийде.
Читайте Новини.LIVE!