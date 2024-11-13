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Чорна п’ятниця — що буде з курсом і чи треба купити зараз долари

13 листопада 2024 17:33
Єлизавета Супівська - редактор
Чорна п’ятниця в Україні – чи зміниться курс долара і чи треба купити валюту завчасно
Долари в руках. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Щороку по всьому світу влаштовують так звану Чорну п’ятницю. Це короткотривалий період великих знижок на товари і послуги буквально всюди. Продавці роблять розпродажі, приваблюючи клієнтів акціями, та збільшують виторг у кілька разів. Українці також звикли, що наприкінці листопада можна придбати вироби дешевше.

Редакція Новини.LIVE дізналася в доктора економічних наук Олексія Плотнікова, чи може Чорна п’ятниця вплинути на курс долара.

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У 2024 році Чорна п’ятниця припадає на 29 листопада. Але знижки діятимуть тиждень до цієї дати. Оскільки подія от-от наблизиться, експерт не вважає, що вона якось вплине на курс долара і дозволить українцям заробити на різниці показників. Адже валютний ринок має тенденцію дуже повільно реагувати на подібні подразники.

"Чорна п'ятниця — це, скоріше, штучне пожвавлення економіки, пожвавлення торгівлі, спроба реалізації товарів. До долара це якогось суттєвого відношення не має. Не думаю, що можна виграти, купивши зараз валюту, щоб потім дорожче продати. Такі фінансові операції не будуть ефективними", — зауважив Олексій Плотніков.

Але постає питання, чи можуть подорожчати товари в Україні, завезені з-за кордону. Бо їх купують за долари і продають за гривні, отже курс має пряме відношення до вартості продукції. Водночас для імпортерів наближення Чорної п’ятниці не відіграє великої роли, каже економіст, оскільки для них діють свої механізми реалізації.

Ціни зміняться лише в роздрібній торгівлі, для пересічних громадян, які відвідуватимуть магазини через небувалі розпродажі. Імпортери і так мають можливість закуповувати товари оптом, за зниженою вартістю, тому їх Чорна п’ятниця омине стороною.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курс долара в Україні змінюється щодня. На динаміку показників впливають економічні, політичні та ринкові чинники. У період з 11 по 17 листопада експерти прогнозують невелике дорожчання американської валюти.

Також ми писали, що 11 листопада відмічають Всесвітній день шопінгу. Свято пішло з Китаю, де щороку влаштовують грандіозні розпродажі протягом всього листопаду. Популярні маркетплейси Temu та Aliexpress вже продають товари з великими знижками.

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